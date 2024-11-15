İngiltere Başbakanı'ndan yakalanan Türk'le ilgili açıklama

İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'den aldığı tekne ve motorları insan kaçakçılığı için Belçika ve Fransa'ya sevk etmekle suçlanan Türk vatandaşını "yapbozun önemli bir parçası" olarak tanımladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Çarşamba günü insan kaçakçılığı suçundan Amsterdam'da yakalanan Türk vatandaşıyla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye'den aldığı tekne ve motorları Almanya'da depolayarak oradan Belçika ve Fransa'nın kuzeyine sevk etmekle suçlanan 44 yaşındaki Türk vatandaşı, Hollanda, Belçika ve İngiltere makamlarının ortak soruşturması kapsamında Amsterdam Schiphol Havaimanı'nda gözaltına alınmıştı.

İngiltere Başbakanı Starmer, operasyonun Manş Denizi'nden İngiltere'ye yasa dışı geçişlere karşı mücadelede "yapbozun önemli bir parçası" olduğunu söyledi, ancak bunun tüm sorunun çözüldüğü anlamına gelmediğini belirterek başka adımların da atılması gerektiğini kaydetti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer Fotoğraf: Benjamin Cremel/AP/picture alliance

Suç çetelerinin uzun süredir elini kolunu sallayarak faaliyet gösterdiğini belirten Starmer, insan kaçakçılığına karşı uluslararası iş birliğinin meyve verdiğini, bu iş birliğinin sürmesini istediklerini söyledi.

Belçika'ya iade edilmesi bekleniyor

Yakalanan Türk vatandaşının sevk etmekle suçlandığı tekne ve motorların Fransa'nın kuzeyinden İngiltere'ye yıllardır binlerce kaçak göçmenin nakledilmesinde kullanıldığından şüpheleniliyor. Söz konusu kişinin insan kaçakçılığı suçlamasından yargılanmak üzere Belçika'ya iade edilmesi bekleniyor.

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) Operasyonlar Genel Direktörü Rob Jones da "Yakalanan bireyin, Belçika ve Kuzey Fransa'da faaliyet gösteren insan kaçakçılarıyla çalışan önemli bir tekne ve motor tedarikçisi olduğunu düşünüyoruz. Geçişlerde kullanıldığını gördüğümüz bu tür tekne ve motorlar son derece tehlikelidir ve açık denizde kullanıma hiçbir şekilde uygun değildir. Bunların kullanımı sonucu bu yıl en az 50 kişinin öldüğü biliniyor" açıklamasında bulundu.

İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre bu yıl şimdiye kadar 33 bine yakın kişi Manş Denizi üzerinden ülkeye teknelerle geçiş yaptı. Sadece bu ay, 2 bin 200 kişinin İngiltere'ye bu yolla ulaştığı belirtiliyor.

AFP,dpa/BK,CÖ

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