İngiltere Başbakanı'ndan protestoculara sert mesaj

İngiltere'de aşırı sağ merkezli ayaklanmalarda birinci haftaya girilirken, Başbakan Keir Starmer, Pazar akşamı televizyonda yayımlanan konuşmasında isyancılara yönelik sert mesajlar verdi. Downing Street'teki konutunun önünde açıklamalarda bulunan Starmer, Rotherham'da mültecilerin kaldığı bir otele yapılan saldırıyı kınadı. Starmer sosyal medya üzerinden "Birleşik Krallık yanlısı" eylemi teşvik ederek gerilimi tırmandırmakla suçlanan İslam karşıtı aktivist Tommy Robinson'a ve diğer göstericilere yönelik "İster doğrudan katılanlar ister bu eylemi online kışkırtıp sonra kendileri kaçanlar olsun bu kaosa katıldığınız için pişman olacağınızı temin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Camilere yönelik saldırılara da değinen Başbakan, "Bu ülkede insanların güvende olma hakkı var, ancak Müslüman toplulukların hedef alındığını, camilere saldırıldığını gördük" şeklinde konuştu. "Hedef alınan diğer azınlıklara, ırkçı söylemlere, polise yönelik şiddet ve sokaklardaki Nazi selamı verilmesine" atıfta bulunan Starmer, "Hayır, bunun adını koymaktan çekinmeyeceğim: Aşırı sağcı çetecilik" ifadelerini kullandı.

Starmer'in Pazartesi günü şiddetin bastırılmasına yönelik bakanları ve emniyet yetkililerini bir araya getirecek olağanüstü bir toplantı düzenleyeceği öğrenildi.

İçişleri Bakanı'ndan sosyal medya eleştirisi

İngiltere İçişleri Bakanlığı ibadet yerlerine yönelik tehditlerin ardından yeni düzenlemeler kapsamında camilere daha kapsamlı koruma sağlanacağını duyurdu. Olaylara ilişkin sert bir dil kullanan İçişleri Bakanı Yvette Cooper, "Şundan emin olabilirsiniz ki bu şiddet olaylarına katılanlar, sosyal medyada ve çevrimiçi sohbet forumlarında olayları kışkırtanlar ve bu andan cesaret bularak ırkçı nefreti körükleyenler için bir hesaplaşma olacak" ifadelerini kullandı.

Rotherham'da mültecilerin kaldığı otele saldıran isyancılar oteli ateşe verdi. Fotoğraf: Danny Lawson/PA/dpa/picture alliance

BBC Radio 5'a konuşan Cooper, çevrimiçi yapılan bazı yasa dışı paylaşımlara dikkat çekerek online suçların da polisin takibinde olacağının altını çizdi. Sosyal medya şirketlerinin de bunun için sorumluluk alması gerektiğini söyleyen Cooper, "Sosyal medya yalnız yanlış bilginin hızla yayılmasına değil, şiddetin teşvik edilmesine de neden oldu" dedi. Cooper, "Bu, tam bir rezalet ve bu şekilde devam edemeyiz. O yüzden sosyal medya şirketleriyle bunun takibini yapacağız" diye konuştu.

İngiltere Büyükelçisi'nden Türklere "dikkatli olun" uyarısı

Olaylara ilişkin Anadolu Ajansı'na konuşan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşlarına tırmanan şiddet olaylarına karşı dikkatli olma uyarısında bulundu. Vatandaşlara gösterilerin yoğunlaşabileceği bölgelerden uzak durma çağrısı yapan Ertaş, Türk toplumunun Birleşik Krallık kolluk güçlerinin uyarılarına riayet etmesinin ve olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler karşısında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarının önem taşıdığını vurguladı.

Olaylar nasıl başladı?

Ayaklanmalar geçen Pazartesi Southport'ta bir dans kursuna yapılan bıçaklı saldırıda altı, yedi ve dokuz yaşlarındaki üç kız çocuğunun öldürülmesinin ardından başlamıştı. 10 kişinin de yaralandığı saldırının şüphelisinin 17 yaşındaki Lancashire'li bir genç olduğu ve şüphelinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Ancak failin İngiltere'ye deniz yoluyla gelen bir mülteci olduğu yönünde internette yayılan yalan haberler yayılmış, haberlerin ardından alevlenen mülteci karşıtı ırkçı eylemler İngiltere'nin ardından Kuzey İrlanda'ya da sıçramıştı.

Olayların altıncı gününde Pazar günü Rotherham'da mültecilerin kaldığı otele maskeli saldırganlarca yapılan saldırıyla gerilim daha da tırmandı. Polis memurlarına da saldıran şüphelilerin bazıları polis kortejini aşarak otelin giriş katına girdi ve çıkan kargaşa esnasında burası ateşe verildi. South York Shire polisi en az 10 polis memurunun yaralandığını bir memurun da bilincini yitirdiğini açıkladı. Bir şüphelinin gözaltına alındığını belirten polis, diğer şüphelilerin de peşinde olduğunu kaydetti.

Yalnızca Cumartesiden bu yana toplam 147 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Londra'da başlayan ve diğer büyük kentlere de yayılan 2011 sokak olaylarından bu yana ülkede görülen en geniş çaplı ayaklanmada aşırı sağcı grupların internet üzerinden "Artık yeter!" sloganıyla göç karşıtı eylem çağrıları yaptığı görüldü. Eylemlerde İngiliz ve Birleşik Krallık bayraklarıyla yürüyen protestocular Fransa üzerinden deniz yoluyla gelen göçmenlere atıfla "Tekneleri durdurun" sloganları attı.

Pek çok şehirde aşırı sağcı eylemlere cevaben anti-faşist eylemler de düzenlendi.

DW,AFP,dpa/SÖ,EC

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