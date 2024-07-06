Starmer: Ruanda'ya sınır dışı planı bitmiştir

İngiltere'de Başbakanlık görevini Cuma günü muhafazakâr Rishi Sunak'ın elinden devralan İşçi Partili (Labour) Keir Starmer, bir önceki hükümetin sığınmacıları Afrika ülkesi Ruanda'ya sınır dışı etme planlarını hayata geçirmeyeceklerini söyledi.

Cumartesi günü Başbakan olarak düzenlediği ve bakanlarını tanıttığı ilk basın toplantısında açıklamalarda bulunan Starmer, sığınmacıların Ruanda'ya sınır dışı edilmesini öngören planı iptal etmekte kararlı olduklarını belirtti. Starmer, "Ruanda planı daha başlamadan ölmüş ve gömülmüştü. Hiç caydırıcı olmadı. Hatta tam aksi söz konusu oldu" diye konuştu.

Starmer, söz konusu vazgeçileceğini henüz seçim kampanyası aşamasındayken de duyurmuştu.

İşçi Partisi, birkaç gün önce düzenlenen seçimlerde, iktidardaki Muhafazakâr Parti'ye, ülke tarihinde yaşadığı en büyük hezimeti yaşattı. Starmer ve partisi, elde ettikleri bu zaferle, Muhafazakâr Parti'nin 14 yıllık iktidarına son vermiş oldu.

"İşçi Partisi'nin seçimi açık farkla kazanması, muhafazakâr hükümetin karşı karşıya olduğu sorunların yok olduğu anlamına gelmiyor" diyen Starmer, "Yapacak çok işimiz var, o yüzden işimize hemen başlıyoruz" dedi.

Starmer, Cuma günü Downing Street'teki başbakanlık konutunun önünde yaptığı basın açıklamasında da, "Bir ülkeyi değiştirmek, bir düğmeye basmaya benzemiyor. Bu, biraz zaman alacak. Ancak şüpheniz olmasın ki değişim derhal başlıyor" diye konuşmuştu.

Öte yandan Starmer, Kral 3. Charles tarafından hükümeti kurma görevinin kendisine verilmesinin, hayatında yaşadığı en büyük onur olduğunu dile getirdi.

Gelecek hafta NATO zirvesine katılmak üzere Washington'a gidecek olan Starmer, 18 Temmuz'da da Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine ev sahipliği yapacak.

Muhafazakârlardan tepki

Göç konusunda sert bir tutum benimsemesiyle bilinen muhafazakâr siyasetçi Suella Braverman, Starmer'a Ruanda planlarını iptal kararından ötürü sert tepki gösterdi.

Braverman, "Yıllarca yürütülen yoğun çalışmalar, parlamentoda yapılan işler, harcanan milyonlarca pound ile oluşturulan bu plan, işe yarayabilirdi" diye konuştu.

Sunak ve hükümeti, milyonlarca dolara mâl olan plan kapsamında, ilk göçmen grubunu Temmuz ayında Ruanda'ya göndermeyi planlıyordu.

AP, dpa / BÜ, EC