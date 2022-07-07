İngiltere Başbakanı Johnson istifa etti

Beş bakanın istifasıyla büyük baskı altında kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, partisinin genel başkanlığından istifa etti. Johnson partinin yeni lideri seçilene kadar başbakanlığı sürdürmek istediğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün partisinin genel başkanlık görevinden istifa etti. Johnson, Muhafazakâr Parti yeni bir lider seçene kadar başbakanlık görevini sürdürecek ve seçim tamamlandığında seçilen kişi otomatik olarak İngiltere başbakanı da olacak. Muhafazakâr Parti'de yeni liderin belirlenmesinin iki ayı bulabileceği kaydediliyor. Johnson bugün yeni bir kabine atadığını ve kendisinin "yeni lider göreve gelene kadar" başbakanlığı sürdüreceğini söyledi.

58 yaşındaki muhafazakâr siyasetçinin, yakın müttefiklerinden Hazine Bakanı Nadhim Zahawi'nin çağrısı sonrası istifa adımını atmayı kabul ettiği kaydediliyor. Zahawi, Johnson'a bir mektup yazarak "Başbakan, bu sürdürülebilir değil ve sadece daha da kötü hale gelebilir, sizin açınızdan, Muhafazakâr Parti açısından ve en önemlisi de bütün bir ülke açısından" ifadelerini kullanmış "Doğru olanı yapmanız ve şimdi gitmeniz gerek" demişti.

Muhafazakâr Parti Başkan Yardımcısı Justin Tomlinson Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İstifası kaçınılmazdı" dedi. Tomlinson "Parti olarak hızla birleşmeli ve önemli olana odaklanmalıyız. Birçok cephede ciddi zamanlardan geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de şimdiye kadar istifasını açıklayan bakanlar, Maliye Bakanı Rishi Sunak, Sağlık Bakanı Sajid Javid, Galler'den Sorumlu Devlet Bakanı Simon Hart, Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Brandon Lewis ve Eğitim Bakanı Michelle Donelan oldu.

Reuters / EC,ET