  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
NATO-Türkiye
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson
Boris JohnsonFotoğraf: Tayfun Salci/ZUMA Press/picture alliance
PolitikaBirleşik Krallık

İngiltere Başbakanı Johnson istifa etti

1 saat önce

Beş bakanın istifasıyla büyük baskı altında kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, partisinin genel başkanlığından istifa etti. Johnson partinin yeni lideri seçilene kadar başbakanlığı sürdürmek istediğini söyledi.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87ngiltere-ba%C5%9Fbakan%C4%B1-johnson-parti-genel-ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1ndan-istifa-etti/a-62395107

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün partisinin genel başkanlık görevinden istifa etti. Johnson, Muhafazakâr Parti yeni bir lider seçene kadar başbakanlık görevini sürdürecek ve seçim tamamlandığında seçilen kişi otomatik olarak İngiltere başbakanı da olacak. Muhafazakâr Parti'de yeni liderin belirlenmesinin iki ayı bulabileceği kaydediliyor. Johnson bugün yeni bir kabine atadığını ve kendisinin "yeni lider göreve gelene kadar" başbakanlığı sürdüreceğini söyledi.

58 yaşındaki muhafazakâr siyasetçinin, yakın müttefiklerinden Hazine Bakanı Nadhim Zahawi'nin çağrısı sonrası istifa adımını atmayı kabul ettiği kaydediliyor. Zahawi, Johnson'a bir mektup yazarak "Başbakan, bu sürdürülebilir değil ve sadece daha da kötü hale gelebilir, sizin açınızdan, Muhafazakâr Parti açısından ve en önemlisi de bütün bir ülke açısından" ifadelerini kullanmış "Doğru olanı yapmanız ve şimdi gitmeniz gerek" demişti.

Muhafazakâr Parti Başkan Yardımcısı Justin Tomlinson Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İstifası kaçınılmazdı" dedi. Tomlinson "Parti olarak hızla birleşmeli ve önemli olana odaklanmalıyız. Birçok cephede ciddi zamanlardan geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de şimdiye kadar istifasını açıklayan bakanlar, Maliye Bakanı Rishi Sunak, Sağlık Bakanı Sajid Javid, Galler'den Sorumlu Devlet Bakanı Simon Hart, Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Brandon Lewis ve Eğitim Bakanı Michelle Donelan oldu.

 

Reuters / EC,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Boris Johnson im UK Parlament

İngiltere'de Boris Johnson'ın koltuğu sallantıda

İngiltere'de Boris Johnson'ın koltuğu sallantıda

İngiltere'de son 24 saatte bakan, bakan yardımcısı ve özel sekreter düzeyinde yaşanan istifaların sayısı 20'yi geçti. Başbakan Johnson'a görevi bırakma konusunda baskılar artıyor.
Politika
18 saat önce
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Johnson istifa etti

Politika
1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı

"Tayyip Bey’i sandıkta yenmek istiyoruz"

"Tayyip Bey’i sandıkta yenmek istiyoruz"

Politika
4 saat önce
Yoksulluktan en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunan Bangladeş'te, kucağında çocuk olan genç bir kadın

"Üç ayda 71 milyon kişi daha yoksulluğa itildi"

"Üç ayda 71 milyon kişi daha yoksulluğa itildi"

Ekonomi
6 saat önce

Almanya doğal gazda en kötü senaryoya hazırlanıyor

Almanya doğal gazda en kötü senaryoya hazırlanıyor

Ekonomi
8 saat önce
Türkei Istanbul | volle Straßen trotz Corona

Koronavirüste bayram uyarısı: Vaka sayıları artabilir

Koronavirüste bayram uyarısı: Vaka sayıları artabilir

Sağlık
20 saat önce
Angebliche Folter der Polizei in der Türkei

Onur Yaser Can'ın intiharı: Dört polis daha yargılanacak

Onur Yaser Can'ın intiharı: Dört polis daha yargılanacak

Hukuk ve Adalet
23 saat önce
Berlin Garı'ndan Berlin-Prag trenine binen bir yolcu - (17.06.2020)

Türkiye'den Avrupa'ya iltica profili değişiyor

Türkiye'den Avrupa'ya iltica profili değişiyor

Göç
6 Temmuz 2022
Ana sayfaya dön