İngiltere Akdeniz'e savaş gemileri yolluyor

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar sürerken, ABD'den sonra İngiltere de Akdeniz'e iki savaş gemisi gönderecek.

İsrail'in Hamas'a savaş ilan etmesi sonrasından Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ardından İngiltere'nin de Doğu Akdeniz'e iki savaş gemisiyle bir keşif uçağı göndereceği açıklandı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Bölgedeki istikrarın sağlanması ve şiddetin tırmanmasını önlemek amacıyla müttefiklerimizle birlikte gösterilen çabalar desteklenecektir" ifadeleri yer aldı.

Dün akşam yapılan açıklamada, bölgede bilgi toplayacak askeri uçağın bugün (13 Ekim Cuma) göreve hazır olacak şekilde gönderileceği belirtildi. Söz konusu keşif uçağının "terör gruplarına silah desteğini ortaya çıkarmak" dahil veri toplamak amaçlı görev yapacağı kaydedildi.

Bölgeye gönderilecek iki savaş gemisi ve bir keşif uçağına üç askeri helikopterin de eşlik edeceği, ilaveten İngiliz Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir askeri bölüğün de katkı sağlayacağı haber verildi.

ABD de caydırıcı etki yaratması hedefiyle Doğu Akdeniz'e uçak gemisi USS Gerald R.Ford ile ona eşlik eden koruma gemileri gönderdi. Fotoğraf: Ruben Reed/U.S. Navy/ZUMAPRESS/picture alliance

ABD de gönderdi

İngiltere'den önce ABD de caydırıcı etki yaratması hedefiyle Doğu Akdeniz'e askeri destek göndermişti. Bölgeye gönderilen askeri destek kapsamında uçak gemisi USS Gerald R.Ford ile ona eşlik eden koruma gemileri de yer alıyor. İki gün önce Doğu Akdeniz'deki görev yerine ulaşan savaş gemileri dışında ABD ayrıca savaş uçakları filosunu da genişlettiğini duyurmuştu.

ABD, İsrail'e ayrıca askeri araç ve mühimmat yardımının da artırılacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ardından bugün de ABD Savunma Bakanı Llyod Austin İsrail'de temaslarda bulunacak.

AFP/ ETO, JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?