İngilizler sandık başında: Sürpriz beklenmiyor

İngilizler erken genel seçimler için sandık başına gidiyor. Anketler 14 yıllık Muhafazakâr Parti döneminin sona ereceğine ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı olarak başkent Londra'da, Downing Sokağı - 10 numaradaki resmi konuta taşınacağına işaret ediyor.

Seçmenlerin kararını çoktan verdiği değerlendirilirken, dikkatler daha çok İşçi Partisi'nin ne kadar farkla kazanacağına odaklanmış durumda. Son iki yılda yapılan anketler İşçi Partisi'ni, Muhafazakârların 20 puan önünde gösteriyor.

Anketlerde birinci çıkan İşçi Partisi riske girmemek için zayıf bir kampanya süreci yönetti. Seçimleri terse çevirmek isteyen muhafazakâr Başbakan Rishi Sunak ise muhalefetin vergileri artıracağını, ulusal güvenliği zayıflatacaklarını söylediği, korkutma stratejisi de içeren daha agresif bir kampanya süreci yürüttü.

Sunak son ana kadar mücadele edeceklerinin sözünü de verdi. Yine de bu çabası sonuç vereceğe benzemiyor. İngiliz basınında, Sunak yarışı çoktan kaybetmiş gibi bir hava hakim.

Keir Starmer Fotoğraf: Gareth Fuller/AP Photo/picture alliance

İlgi Keir Starmer'ın üstünde

AFP haber ajansına göre Fransa'da 30 Haziran'daki ilk tur seçimlerden aşırı sağcı parti birinci çıkınca, basının görüşlerini merak ettiği isim Sunak değil Starmer oldu. Kasım'da Donald Trump'ın Amerikan başkanlığına dönmesi halinde stratejisinin ne olacağı sorulan siyasetçi de yine Starmer idi.

İngiliz basını seçimi kimin kazanacağından çok, Starmer hükümetinin neye benzeyeceği sorusuna yanıt arıyor. Muhafazakâr Partinin kuruluşundan beri en kötü sonucu alması beklenirken şimdiden Rishi Sunak'ın yerini kimin alacağı tartışmaları yapılıyor.

Seçmen 14 yıllık iktidarın değişmesinden yana olsa da, bu İşçi Partisi lideri veya programına coşkulu bir destek anlamına gelmiyor. Bu hafta yapılan bir YouGov anketine göre katılımcıların yüzde 72'si Sunak, yüzde 51'i ise Starmer hakkında olumsuz düşüncelere sahip. Bu durumun seçimlere katılımı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. 2019'da katılım oranı yüzde 67,3 olmuştu.

Rishi Sunak Fotoğraf: Phil Noble/dpa/picture alliance

Zengin bir kişi olan Sunak'ın kampanya kapsamında, seçmenin sempatisini kazanmak için "zor geçen çocukluğuna" örnek olarak evlerinde uydu televizyon olmadığını söylemesi popülerliğini daha da azaltan olaylardan oldu.

İşçi Partisinin son Başbakanı Gordon Brown'un basına yaptığı açıklamaya göre, muhafazakârların göreve geldiği 2010 yılında Birleşik Krallık'ta 35 olan gıda bankası sayısı 2 bin 600'a yükselmiş durumda. Gıda bankalarında ihtiyacı olanlara, ücretsiz temel gıda maddeleri sağlanıyor.

Nigel Farage ne yapacak?

Yeni hükümeti seçimlerden sonra zorlu bir gündem bekliyor. Sol görüşlü seçmenin İsrail politikasına yönelik eleştirileri, Avrupa Birliği (AB) yanlılarının Brexit'ten geri dönülmesine yönelik talepleri, milyonlarca insanın ekonomik durumlarında rahatlama beklentisi hükümetin yönetmesi gereken zorluklar olacak.

Kampanyaya sürpriz şekilde dahil olan Nigel Farage'ın partisi "Reform UK"nin de nasıl bir performans sergileyeceği de merak ediliyor. Göçmen karşıtı, aşırı sağcı bir figür olan Farage Brexit'in en büyük destekçilerindendi. 60 yaşındaki siyasetçi İngiliz seçim sistemi nedeniyle önemli bir başarı elde edemeyecek olsa da, seçimlere katılmasının Muhafazakâr Parti'yi olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

AFP / MUK,ET

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