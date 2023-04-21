  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Türkei Kemal Kılıçdaroğlu, Präsidentschaftskandidat, besucht Erdbebengebiet
Fotoğraf: Alp Eren Kaya/ANKA
PolitikaTürkiye

İnce ve Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek

2 saat önce

Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Sinan Oğan, Adıyaman'da sözlü tacize uğrayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na destek mesajı vererek yaşanan olayları kınadı.

https://p.dw.com/p/4QQd4

Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Adıyaman'daki sözlü taciz olayları, Cumhurbaşkanlığı yarışındaki iki rakibi tarafından kınandı.

İlk olarak ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yaşananlara tepki göstererek Twitter hesabından açıklama yaptı. Oğan, "Halkımızın son derece kutuplaştırıldığı, nefret dilinin inşa edildiği bir toplum olduk. Bu dili tekrar ahlaklı bir siyasi dile çevireceğiz.. Bugün yaşanan olay için Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin nazik dilini takdir ediyorum" ifadesinde bulundu.

Oğan'ın ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de yaptığı paylaşımda, "Adıyaman'da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleştirilen provakatif eylemleri doğru bulmuyorum ve kınıyorum. Unutmayalım, savaşa değil seçime giriyoruz. Bu süreç namertçe değil mertçe ilerlemeli" dedi.

Bayramın ilk gününü depremden en fazla etkilenen illerden Adıyaman'a ayıran Kılıçdaroğlu, depremde ölenlerin mezarlarını ziyaret ettiği sırada bir kişinin sözlü taciziyle karşılaşmıştı. Söz konusu kişi okunan duaya katılan Kılıçdaroğlu'na "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" diye bağırmıştı. Bağıran kişi çevredekiler tarafından uzaklaştırılmıştı.

Olayın ardından sosyal medyadan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim” demişti.

CHP lideri daha sonra bir türbeyi ziyareti sırasında bir grup tarafından protesto edilmiş, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Kılıçdaroğlu'nu yuhaladıkları belirtilen bir grupla partililer arasında arbede yaşandığı yer almıştı.

DW / GY, BK

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'nun "Alevi kimliği" çıkışının etkisi ne olur?

Kılıçdaroğlu'nun "Alevi kimliği" çıkışının etkisi ne olur?

Siyaset bilimcilere göre Kılıçdaroğlu bu çıkışıyla muhafazakâr siyasetçilerin ellerindeki bir kozu alırken kimliklere dayalı bazı kamplaşmaların aşılması için de fırsat sunuyor.
Politika20 Nisan 2023
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'ndan "Alevi" mesajı: "Yıkmaya hazır mısınız?"

Kılıçdaroğlu'ndan "Alevi" mesajı: "Yıkmaya hazır mısınız?"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisinin Alevi olduğunu belirterek gençlere "'Alevi olmaz' diyen bu sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın?" diye seslendi.
Politika20 Nisan 2023
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'nun ekonomi vaatleri hayata geçirilebilir mi?

Kılıçdaroğlu'nun ekonomi vaatleri hayata geçirilebilir mi?

Kılıçdaroğlu ekonomi alanındaki vaatlerine seçime bir ay kala hız verirken, uzmanlara göre ekonominin diğer alanlardaki reformlarla da desteklenmesi durumunda bu vaatlerin adım adım gerçekleşmesi mümkün.
Ekonomi17 Nisan 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

BM'den uyarı: Deniz seviyesi rekor hızla yükseliyor

Doğa ve Çevre3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

TİP sözcüsü Sera Kadıgil

Sera Kadıgil: 15 Mayıs sabahı uyuyor olacağız

Sera Kadıgil: 15 Mayıs sabahı uyuyor olacağız

Politika6 saat önce

Türkiye Almanya'dan sandıklar için onay bekliyor

Türkiye Almanya'dan sandıklar için onay bekliyor

Politika14 saat önce

Alman seçim gözlemcileri hem endişeli hem iyimser

Alman seçim gözlemcileri hem endişeli hem iyimser

Politika20 Nisan 2023
Hatay'daki enkaz döküm alanı

Enkaz dökümüne dava: Afet atığı üzerinde çocuklar oynuyor

Enkaz dökümüne dava: Afet atığı üzerinde çocuklar oynuyor

Felaket20 Nisan 2023
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'nun "Alevi kimliği" çıkışının etkisi ne olur?

Kılıçdaroğlu'nun "Alevi kimliği" çıkışının etkisi ne olur?

Politika20 Nisan 2023
Türkei Wahlen Istanbul

14 Mayıs: Seçim süreci adil mi?

14 Mayıs: Seçim süreci adil mi?

Politika20 Nisan 2023
Ana sayfaya dön