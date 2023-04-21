İnce ve Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek

Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Adıyaman'daki sözlü taciz olayları, Cumhurbaşkanlığı yarışındaki iki rakibi tarafından kınandı.

İlk olarak ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yaşananlara tepki göstererek Twitter hesabından açıklama yaptı. Oğan, "Halkımızın son derece kutuplaştırıldığı, nefret dilinin inşa edildiği bir toplum olduk. Bu dili tekrar ahlaklı bir siyasi dile çevireceğiz.. Bugün yaşanan olay için Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin nazik dilini takdir ediyorum" ifadesinde bulundu.

Oğan'ın ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de yaptığı paylaşımda, "Adıyaman'da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleştirilen provakatif eylemleri doğru bulmuyorum ve kınıyorum. Unutmayalım, savaşa değil seçime giriyoruz. Bu süreç namertçe değil mertçe ilerlemeli" dedi.

Bayramın ilk gününü depremden en fazla etkilenen illerden Adıyaman'a ayıran Kılıçdaroğlu, depremde ölenlerin mezarlarını ziyaret ettiği sırada bir kişinin sözlü taciziyle karşılaşmıştı. Söz konusu kişi okunan duaya katılan Kılıçdaroğlu'na "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" diye bağırmıştı. Bağıran kişi çevredekiler tarafından uzaklaştırılmıştı.

Olayın ardından sosyal medyadan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim” demişti.

CHP lideri daha sonra bir türbeyi ziyareti sırasında bir grup tarafından protesto edilmiş, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Kılıçdaroğlu'nu yuhaladıkları belirtilen bir grupla partililer arasında arbede yaşandığı yer almıştı.

DW / GY, BK