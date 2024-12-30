İmralı heyetinden "umutluyuz" açıklaması

İmralı'da Öcalan ile görüşen DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, bir süre görüşmeyle ilgili basına bilgilendirme yapmayacaklarını ancak öncesinden "daha umutlu" olduklarını söyledi.

Cumartesi günü İmralı'ya giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan görüşmeye ilişkin yeni bir bilgilendirmede bulundu.

"Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız. Bu karar bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği" denilen açıklamada, "Ancak tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız" ifadeleri kullanıldı.

İki isim dün kamuoyuna yaptıkları açıklamada, Öcalan'ın, "Sayın (MHP lideri Devlet) Bahçeli'nin ve Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim ... gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" dediğini aktarmıştı.

Yılmaz: Kontrolü başkalarına bırakmayız

MHP Genel Başkanı Bahçeli 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Türkiye'ye getirilirken, 'Her türlü hizmete hazırım' diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" diyerek Öcalan'a çağrıda bulunmuştu.

Konuya dair bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Şanlıurfa'da katıldığı bir etkinlikte Yılmaz, "Hiçbir zaman kendi ülkemizin güvenliğini başkalarının kontrolüne bırakacak bir yaklaşıma da sahip değiliz" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti kararlı bir şekilde, kesintisiz bir şekilde terörle mücadelesini her şekilde sürdürecektir" diye konuşan Yılmaz, "Elbette gönül arzu eder ki karşımızda bir terör örgütü kalmasın, bununla mücadele etmek ihtiyacı da ortadan kalksın. Önümüzdeki süreçlerde gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DW / MUK,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?