"İmralı görüşmesi bir hafta içinde gerçekleşecek" iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Partililerle PKK lideri Öcalan arasındaki görüşme için onay verdiği bildirildi. İmralı'ya gidecek heyette Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'ın isimleri öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, DEM Partili isimlerin İmralı'da tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmelerine "onay verdiği" belirtildi. Ziyaretin bir hafta içinde gerçekleşeceği ifade edilirken, İmralı’ya gidecek heyette DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'ın isimleri öne çıkıyor.

TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Partili yöneticilerle tokalaşmasıyla başlayan süreç, daha sonra Bahçeli'nin meclis grup toplantılarında DEM Partililer ile PKK lideri Abdullah Öcalan’ın görüşmesi çağrıları yapmasıyla devam etmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iki gün önce ziyaret için ''Bütçe görüşmeleri var zaten. Bittikten sonra muhtemelen karar verilir" açıklaması yapmıştı.

ANKA haber ajanının edindiği bilgiye göre, ziyaret bir hafta içinde gerçekleşecek. Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan’ın yer alacağı, eğer süreç devam ederse sonraki ziyaretlerde bu isimlerin değişebileceği belirtiliyor.

Marmara Denizi'ndeki İmralı Adası Fotoğraf: picture-alliance/dpa/Ho

Kulislere yansıyan bilgilere göre, İmralı'ya yapılacak ziyarette ortaya çıkacak ''fotoğrafa'' göre daha sonra siyasal sürecin nasıl ilerleyeceği de netlik kazanacak. DEM Parti'nin de bu süreçte tüm karar organlarında, ortaya çıkacak ''fotoğrafı değerlendireceği'' ifade ediliyor.

Süreç Bahçeli'nin çağrısıyla başlamıştı

MHP lideri Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama dönemine başladığı 1 Ekim'de DEM Partililerle tokalaşmıştı. Bahçeli, daha sonra 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında, Öcalan'ın TBMM'ye gelerek DEM Parti toplantısında konuşmasını ve ''terörün bittiğini ilan etmesini'' istemişti. Bahçeli, bu koşullarda Öcalan'ın ''Umut Hakkı''ndan yararlanmasının önünün açılabileceğini ifade etmişti. 23 Ekim'de DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve aynı zamanda Abdullah Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan İmralı'ya giderek bir görüşme gerçekleştirdi.

Bahçeli, 26 Kasım’daki grup toplantısında da ''İmralı ile DEM Parti arasında temasın sağlanması'' için çağrıda bulunmuştu. Bu çağrının hemen ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları, Adalet Bakanlığına Öcalan ile görüşmek için dilekçe vermişti.

Devlet Bahçeli’nin grup toplantısındaki konuşmasında, daha önce kullandığı “Kürt kökenli vatandaşlarımız” yerine “Kürt kardeşlerim, Kürt vatandaşlar” ifadelerini kullanması da DEM Partililer arasında, sürecin olumlu ilerlemesine büyük katkı sağlayacak tarihi önemde ifadeler olarak değerlendiriliyor.

ANKA/BK,TY

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