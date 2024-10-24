İmralı Cezaevi'ndeki Abdullah Öcalan'dan mesaj

İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" mesajı verdi.

İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan dün ailesiyle görüştü. Abdullah Öcalan'ın yeğeni ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan görüşmenin 23 Ekim tarihinde gerçekleştiğini sosyal medya hesabından kamuoyuna duyurdu.

Ömer Öcalan açıklamasında, "Sayın Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi. Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz" dedi.

Ömer Öcalan daha sonra görüşmenin içeriğine dair şu açıklamayı yaptı:

"23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi’de Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim. Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: 'Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.' Sağlığı iyiydi ve herkese çok selamı vardı."

Kenya'da 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanan Abdullah Öcalan, aynı gün Türkiye'ye getirilmişti. İmralı Adası'nda kurulan özel mahkeme salonunda Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesince yargılanan Öcalan, 29 Haziran 1999 tarihinde ölüm cezasına çarptırıldı. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde ise Türkiye, 2002 yılında idam cezasını kaldırdı. Bunun üzerine Öcalan'ın cezası da "ömür boyu hapse" çevrildi.

DW/EC,MUK

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