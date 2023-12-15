  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Futbolda şiddet
Deprem ve Türkiye
Ortadoğu'da savaş
PolitikaTürkiye

İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı

15 Aralık 2023

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, AKP'li belediye başkanına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada ikinci kez beraat etti.

https://p.dw.com/p/4aBBg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğluFotoğraf: Diego Cupolo/NurPhoto/IMAGO

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir açılış programında AKP'li Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan yargılandığı davadan ikinci kez beraat etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın katıldığı Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programı'ndaki konuşması nedeniyle "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İmamoğlu yargılandığı davadan beraat etmişti.

Ancak Tuzla Belediye Başkanı'nın avukatının itirazı üzerine dava yeniden görülmeye başlanmıştı.

Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün yapılan duruşmaya Ekrem İmamoğlu ve müşteki Şadi Yazıcı katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki Şadi Yazıcı'nın avukatının reddi hakim talebinde bulunduğu ve bu talebin reddine karar verildiği tutanağa geçirildi.

Söz alan müşteki Şadi Yazıcı'nın avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek "Ekrem İmamoğlu müvekkilime karşı birden fazla suç işlemiştir" dedi.

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığını belirterek İmamoğlu'nun cezalandırılmasını talep etti.

İmamoğlu'nun avukatı: Siyasi ifade hürriyeti kapsamında

Duruşmada söz alan İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat ise "Müvekkilimin kullandığı ifadeler siyasi ifade hürriyeti kapsamında olup matufiyet yönünden de müştekiye yönelik değildir. Müvekkilim müştekiye hakaret etmemiş, aksine müştekinin konuşmasından sonra oluşan tepkileri yatıştırmak amacıyla sözler söylemiştir" dedi. Polat, İmamoğlu'nun beraatini istedi. 

Mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun suç işlemediğinin anlaşıldığını belirterek beraat kararına hükmetti. Kararda şu satırlara yer verildi:

"Her ne kadar sanık hakkında hakaret suçunu işlediğinden söz edilerek cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de sanığın üzerine atılı suçu işlemediği anlaşıldığından CMK'nın 223/2-b maddesi uyarınca beraatine karar verilmiştir."

ANKA/BK,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş

CHP'de İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday

CHP'de İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday

CHP 227 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını belirledi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bursa'da Mustafa Bozbey ve Balıkesir'de Ahmet Akın büyükşehir belediye başkan adayı.
Politika14 Aralık 2023
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - (15.12.2022)

İmamoğlu'na siyasi yasak davası ertelendi

İmamoğlu'na siyasi yasak davası ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak ve hapis istemiyle yargılandığı dava gelecek yılın nisan ayına ertelendi. Duruşmada hakim, savcının İmamoğlu'nun zorla getirilmesi talebini ise reddetti.
Hukuk ve Adalet30 Kasım 2023
Türkei CHP-Parteitag Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu: CHP değişirse, Türkiye değişir

Ekrem İmamoğlu: CHP değişirse, Türkiye değişir

İBB Başkanı İmamoğlu, 100'üncü yıl dönümünü kutlayan CHP ile ilgili Cumhuriyet'e yazdığı yazıda, "Ya değişerek yeni bir ilerlemenin asli motoru olacağız ya da aynı ataletle yerimizde sayacağız" dedi.
Politika9 Eylül 2023