İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde "ihaleye fesat karıştırdığı" iddiasıyla yargılandığı dava Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmada Cumhuriyet savcısının raporlu olması nedeniyle mütalaa açıklanmayınca dava 8 Ocak 2025 saat 15.00'e ertelendi.

Duruşma sonrası CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turhan Taşkın Özer basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özer, "Avukatlar, ısrarla şunu söylediler. Savcılık makamı her ne kadar bugün raporlu olsa da yerine gelen geçici savcı, daha önceden iddianame düzenleyen dolayısıyla, dosyayı düzenleyen, dolayısıyla soruşturmayı yürüten savcı olduğu için bu savcı herkesten daha çok hakimdi. Dolayısıyla kısa bir ara verilerek bu mütalaanın hazırlanması istenebilir dendi. Ancak bu talep de reddedildi. Duruşma günü 8 Ocak 2025 tarihine kadar ertelendi" dedi.

Erken seçim vurgusu

Özgür Çelik sürecin uzamasını "siyaseti dizayn etmek" sözleriyle eleştirirken, "Buradaki niyet bu davanın süresini uzatmaktır. Buradaki temel amaç, yargı taciziyle, yargı sopasıyla, yargıyı araçsallaştırarak, siyaseti dizayn etmektir. Artık Türkiye'de tek bir çare vardır. Türkiye bir an önce erken seçime gitmelidir. Erken seçimde Türkiye, Türkiye halkı, milletimiz, bu haksızlıklara, bu hukuksuzluklara, bu adaletsizliklere karşı sandıkta gereken cevabı verecektir" ifadelerini kullandı.

Duruşmaya Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer de izleyici olarak katıldı.

DHA/TY,BK

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?