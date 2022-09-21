İmamoğlu'nun davası 11 Kasım'a ertelendi

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Anadolu Adliyesi'nde yargılandığı duruşma öncesi Kartal'da gösteri ve basın açıklaması yapılması yasaklandı. Kısa süren duruşma da 11 Kasım'a ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın aynı gün hakim karşısına çıkacakları iki ayrı duruşma öncesinde Anadolu Adliyesi'nin bulunduğu Kartal ilçesinde toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklandı. Yasak kararını CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Twitter'daki hesabından Kartal Kaymakamlığı'nın ilgili resmi yazısını paylaşarak duyurdu.

Ağbaba, paylaşımında "İstanbul halkını, milli iradeyi yargıladıkları yetmemiş, bir de İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na destek olmak isteyenlere de engel getirmişler. Destek yasak, basın açıklaması yapmak yasak, gösteri yapmak yasak. Hukuksuz bir yargılama için neredeyse Anayasayı askıya alacaklar" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da İmamoğlu ve Özçağdaş'ın davaları öncesi Anadolu Adliyesi'ne girişlerin engellendiğini söyledi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Canan Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

"Resmi yazıyla adliyeye girmek, davayı takip etmek ve adliye çevresinde bulunmayı yasaklamak ne demek? Korkmayın, biz halkız ve haklıyız ve elbette kazanacağız. 16 milyon kazanacak, 85 milyon kazanacak!"

Duruşma ertelendi

İmamoğlu, "31 Mart seçimlerini iptal ettirenler ahmaktır" şeklindeki sözleri nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla, Özçağdaş da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çekerek özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği suçlamasıyla yargılanıyor. İmamoğlu'nun yargılandığı davanın kısa sürdüğü ve 11 Kasım'a ertelendiği bildirildi.

DW/HS,EC