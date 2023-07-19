  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Aşırı sıcaklar
Türkiye ekonomisi
NATO - Türkiye İlişkileri
PolitikaTürkiye

İmamoğlu'nun CHP'lilerle toplantısı internete sızdı

25 dakika önce

İBB Başkanı İmamoğlu'nun bazı üst düzey CHP'li yöneticilerle yaptığı online toplantının internete sızan görüntülerinde Parti Meclisi'nin toplanması ve olağanüstü kurultay için zemin hazırlanması konuları tartışılıyor.

https://p.dw.com/p/4U6bH
Türkei I Wahlen - Ekrem Imamoglu
Fotoğraf: Diego Cupolo/NurPhoto/IMAGO

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde yapıldığı anlaşılan ve partiyi olağanüstü kurultaya götürme konusunun görüşüldüğü online toplantının görüntüleri internete sızdırıldı.

Engin Altay, Gökhan Günaydın, Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Teczan gibi üst düzey CHP'li isimlerin katıldığı kapalı devre toplantıda Parti Meclisi'ni toplantıya çağırmak için imza toplama ve olağanüstü kurultayın yapılmasıyla ilgili konular konuşuluyor.

İmamoğlu: Olağanüstü kurultay süreci olgunlaşabilir mi?

Toplantının başında görüşmenin ana çerçevesini anlatan İmamoğlu, "Parti Meclisi süreciyle ilgili bir zemin oluşturmaya dönük bir kararlılık göstermiştik...İkincisi yine bu özellik ile alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi olgunlaşabilir mi buna dair bir zemin var mı? Elimizdeki veriler üzerinden bir heyet konuşulmuştu. O konuda da katkısı olacak olan burada olan ve olmayan arkadaşların da katkılarıyla birlikte bir çalışma, bir öngörü zemini oluşacaktı. Bu konuda da bir çalışma sürdürüldü diye biliyorum" diye konuşuyor.

Kimlerin imza verdiği ve vereceği anlatılıyor

Online toplantıya katılan CHP'liler Parti Meclisi'nin toplanması için kaç imza gerektiği ve kimlerin imza verdiğini veya vereceğini tartışıyor. Konuşmalardan Parti Meclisi'nde görevden alınan il ve ilçe başlanlarının itirazlarının görüşülmesinin hedeflendiği anlaşılıyor. Genel Başkan katılmadığı takdirde söz konusu Parti Meclisi toplantısının yapılamama ihtimalini de değerlendiren CHP'liler, buna karşı alınabilecek tedbirleri de tartışıyor.

"Özel bir törene dönüştürmeyelim"

Gerekli imzalar toplandıktan sonra Parti Meclisi'nin toplanması için dilekçeyi genel merkeze kimin sunacağının da tartışıldığı görüşmede söz alan Bülent Tezcan, "Bu dilekçenin verilmesini çok özel bir törene dönüştürmemek lazım. İlerde olur da başka bir dilekçe verilecek olursa olağanüstü kurultay istemeyle ilgili falan, onun özel bir durumu vardır ama bunun basına geçilmesi yeterlidir" ifadelerini kullanıyor.

14 dakikalık videonun sonunda gerekli imzalara pazartesi gününe kadar ulaşılacağı, bunun ardından  dilekçenin gecikmeden genel merkeze sunulması gerektiği konuşuluyor.

DW / GY, EC

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei I Wahlen - Ekrem Imamoglu

İmamoğlu'nun CHP'lilerle toplantısı internete sızdı

Politika25 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Soldan sağa: Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni - (16.07.2023 / Tunis)

AB-Tunus göç mutabakatında "geri kabul" ayrıntısı

AB-Tunus göç mutabakatında "geri kabul" ayrıntısı

Göç16 saat önce
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock

Baerbock: Putin'e diğer ülkeler de baskı yapmalı

Baerbock: Putin'e diğer ülkeler de baskı yapmalı

Politika21 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Mart 2020 tarihli görüşmesinden

Türkiye Rusya'dan uzaklaşıyor mu?

Türkiye Rusya'dan uzaklaşıyor mu?

Politika22 saat önce
Geçen yıl Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanması da tartışmalara yol açmıştı

Festival ve konser iptalleri: Kültürel gettolaşma uyarısı

Festival ve konser iptalleri: Kültürel gettolaşma uyarısı

Kültür18 Temmuz 2023

HSK'dan Yargıçlar Sendikası Başkanı'na isteği dışında atama

HSK'dan Yargıçlar Sendikası Başkanı'na isteği dışında atama

Hukuk ve Adalet17 Temmuz 2023

Tahıl Koridoru Anlaşması uzatılmayınca neler olacak?

Tahıl Koridoru Anlaşması uzatılmayınca neler olacak?

Gıda güvenliği17 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön