İmamoğlu'nun CHP'lilerle toplantısı internete sızdı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun bazı üst düzey CHP'li yöneticilerle yaptığı online toplantının internete sızan görüntülerinde Parti Meclisi'nin toplanması ve olağanüstü kurultay için zemin hazırlanması konuları tartışılıyor.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde yapıldığı anlaşılan ve partiyi olağanüstü kurultaya götürme konusunun görüşüldüğü online toplantının görüntüleri internete sızdırıldı.

Engin Altay, Gökhan Günaydın, Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Teczan gibi üst düzey CHP'li isimlerin katıldığı kapalı devre toplantıda Parti Meclisi'ni toplantıya çağırmak için imza toplama ve olağanüstü kurultayın yapılmasıyla ilgili konular konuşuluyor.

İmamoğlu: Olağanüstü kurultay süreci olgunlaşabilir mi?

Toplantının başında görüşmenin ana çerçevesini anlatan İmamoğlu, "Parti Meclisi süreciyle ilgili bir zemin oluşturmaya dönük bir kararlılık göstermiştik...İkincisi yine bu özellik ile alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi olgunlaşabilir mi buna dair bir zemin var mı? Elimizdeki veriler üzerinden bir heyet konuşulmuştu. O konuda da katkısı olacak olan burada olan ve olmayan arkadaşların da katkılarıyla birlikte bir çalışma, bir öngörü zemini oluşacaktı. Bu konuda da bir çalışma sürdürüldü diye biliyorum" diye konuşuyor.

Kimlerin imza verdiği ve vereceği anlatılıyor

Online toplantıya katılan CHP'liler Parti Meclisi'nin toplanması için kaç imza gerektiği ve kimlerin imza verdiğini veya vereceğini tartışıyor. Konuşmalardan Parti Meclisi'nde görevden alınan il ve ilçe başlanlarının itirazlarının görüşülmesinin hedeflendiği anlaşılıyor. Genel Başkan katılmadığı takdirde söz konusu Parti Meclisi toplantısının yapılamama ihtimalini de değerlendiren CHP'liler, buna karşı alınabilecek tedbirleri de tartışıyor.

"Özel bir törene dönüştürmeyelim"

Gerekli imzalar toplandıktan sonra Parti Meclisi'nin toplanması için dilekçeyi genel merkeze kimin sunacağının da tartışıldığı görüşmede söz alan Bülent Tezcan, "Bu dilekçenin verilmesini çok özel bir törene dönüştürmemek lazım. İlerde olur da başka bir dilekçe verilecek olursa olağanüstü kurultay istemeyle ilgili falan, onun özel bir durumu vardır ama bunun basına geçilmesi yeterlidir" ifadelerini kullanıyor.

14 dakikalık videonun sonunda gerekli imzalara pazartesi gününe kadar ulaşılacağı, bunun ardından dilekçenin gecikmeden genel merkeze sunulması gerektiği konuşuluyor.

DW / GY, EC