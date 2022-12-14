İmamoğlu'ndan vatandaşlara Saraçhane'de toplanma çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında karar çıkması bekleniyor.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma davaya olan yoğun ilgi ve güvenlik önlemleri nedeniyle vaktinde başlayamadı.

Duruşmada ilk olarak İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun ile Kampanya Direktörü Necati Özkan dinlendi. Ongun, İmamoğlu'nun davaya konu olan "ahmak" ifadesinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik olduğu görüşünü tekrarladı. Ongun, "Gazeteciler, Soylu’nun İmamoğlu’na ahmak dediğinden bahisle görüşmek istedi. Ben de başkana ilettim ve gazetecileri davet ettim. Gazeteciler bu beyanı sordu, başkan da buna binaen cevap verdi" diye konuştu.

Necati Özkan ise, "Olay günü toplantıdaydık. Soylu'nun yakışıksız ifadeleri bize iletildi. Ekrem Başkan, Soylu'ya karşılık verilmesi gerektiğini söyledi. Toplantı çıkışında Ekrem Başkan ahmak sözünü söyleyen kişiye iade etti" dedi. İki ismin tanık olarak dinlenmesi talebi geçen duruşmada reddedilmişti.

Savunma avukatlarının Soylu'nun da dinlenmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi. İmamoğlu'nun avukatları, yeni tanık beyanlarına dayanarak savcının mütalaasını değiştirmesini talep etti. Ancak savcı, daha önceki mütalaasını yineledi. Ekrem İmamoğlu’na hapis ve siyasi yasak istedi. Bunun üzerine avukatar son tanık beyanları doğrultusunda yeni bir savunma hazırlamaları gerektiğini belirterek ek süre istedi. Mahkeme bunun üzerine duruşmaya 3 saat ara verdi.

Siyasi yasak ve hapis talebi

11 Kasım'da görülen son duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan İmamoğlu'nun 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması istedi, ayrıca siyasi yasak uygulanmasını talep etti.

Bu duruşmada hakaret suçunu işlediği yönünde karar çıkması ve hapis cezası verilmesi durumunda İmamoğlu’nun siyasi yasaklı hale gelmesi söz konusu olacak. Ancak bunun için verilen kararın Yargıtay tarafından onanması gerekiyor.

Duruşma öncesinden adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı, Kartal ilçesindeki adliye binasına giden bazı yollar trafiğe kapatıldı. Davaya CHP'lilerin yoğun ilgisi var, çok sayıda CHP'li milletvekili duruşmayı takip etmek ve İBB Başkanına destek vermek için adliyeye geldi. Duruşmanın görüdüğü salonun çevresinde de yoğun güvenlik önlemi söz konusu.

İmamoğlu'ndan Saraçhane daveti

Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara İBB binasının bulunduğu Saraçhane'ye toplanma çağrısı yaparak, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" dedi.

İmamoğlu'nun çağrısına karşılık verenler arasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de var. Akşener sosyal medya hesabından "Saraçhane'de görüşürüz" mesajını paylaştı.

"Ahmak" sözü kime yönelik?

İmamoğlu, 30 Ekim 2019'da Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenen kongrede 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesini eleştirmiş, Soylu buna karşı yaptığı açıklamada, “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek” demişti. Gazetecilerin Soylu'nun bu sözlerini soruğu İmamoğlu da, "Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Tam da 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın” yanıtı vermişti.

İmamoğlu bu sözleriyle, yanıt verdiği Soylu'yu kastettiğini savunuyor. Geçen duruşmada tanık olarak dinlenen FOX TV muhabiri Gülşah İnce de bu yönde beyanda bulunmuştu.

DW, DHA / GY, HT