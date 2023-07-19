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İmamoğlu'ndan sızdırılan video ile ilgili açıklama

1 saat önce

İBB Başkanı İmamoğlu, internete sızdırılan üst düzey CHP'lilerle yaptığı online toplantıyla ilgili "Partinin mevzuları partililerle konuşulur, hiçbir gizli tarafı yok" dedi.

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Türkei Istanbuls OB Ekrem Imamoglu
Fotoğraf: BELGA/dpa/picture alliance

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı CHP'li yöneticilerle yaptığı kapalı devre online toplantının görüntülerinin sızdırılmasıyla ilgili konuştu.

Gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle, parti meclisi üyeleriyle konuşulur. Eski-yeni milletvekilleriyle konuşulur ilçe başkanlarıyla konuşulur, il başkanlarıyla konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur" dedi.

"Seçimden bu yana bu ve benzeri 200'e yakın toplantımız olmuştur" diyen İmamoğlu, "Bugün bile buna benzer toplantımız var. Hiçbir gizli tarafı yok" diye konuştu.

Bir gazetecinin toplantının görüntülerinin sızdırılmasını nasıl değerlendirdiği sorusuna İmamoğlu şu yanıt verdi:

"Onu araştıracağız tabii; ne olmuş, nasıl olmuş, bunu seven kimler var, parti içinden mi dışından mı? Ona da bakacağız. Ama biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle, çekinmeden açık ve seçik kalbimizde ne varsa aile meselesi gibi konuşmaya devam edeceğiz. Oradan sağlıklı karar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz"

İmamoğlu'nun bazı üst düzey CHP'li yöneticilerle yaptığı online toplantının gece saatlerinde internete sızan görüntülerinde Parti Meclisi'nin toplanması ve olağanüstü kurultay için zemin hazırlanması konularının tartışıldığı anlaşılıyordu.

DW / GY, EC

 

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