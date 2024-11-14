İmamoğlu'ndan konser soruşturmasına ilk tepki: Vız gelir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, Başsavcılığın usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin soruşturmayı İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak başlattığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaları soruşturma için İçişleri Bakanlığına müzekkere yazdı.

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, bu talep üzerine gerekli incelemeleri başlattı. Teftiş Kurulu, konserlerle ilgili iddiaları müfettiş eliyle inceleyerek rapor hazırlayacak. Teftiş Kurulunun incelemesi neticesinde 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni verilirse başsavcılık adli soruşturma başlatacak.

Beykoz Belediyesi'ne de inceleme

Ayrıca yine CHP yönetimindeki Beykoz Belediyesi hakkında da konser ihaleleriyle ilgili inceleme başlatıldı. DHA'nın haberine göre Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, üç konser organizasyonu için yapılan 20 milyon lira bedelli ihaleler ile Tuzlaspor hisselerinin alımı sürecinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla ilgili.

Belediye Başkanı Alaattin Köseler bugün yaptığı açıklamada, "Nisan 2024'te göreve geldiğimizde 3,5 milyarı bulan mali borç yüküyle devraldığımız ilçede tasarrufu önceledik, son yedi ayda geçmiş döneme ait 558 milyon 496 bin lira borcu ödedik" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu: Vız gelir tırıs gider

Başlatılan soruşturmayla ilgili değerlendirmede bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'daki 3. İstanbul Kariyer Fuarı'nda yaptığı konuşmada, "Son günlerde konser harcamaları üzerinden gündem yaratma çabası içindeler. Bahsettikleri o bir yıllık ya da bir konserlik rakam ne yazık ki bir uçağın, bir uçağın derken arkasında 5-6 tane daha uçağın dizilerek gittiği tek bir uçuşun maliyeti kadar bile değil" dedi.

İmamoğlu, "Ankara'da Mansur Başkanımıza, İstanbul'da bize yönelik yapılan bu itibar suikastlerini üzülerek, yani biraz da bu pespaye hallerine gülerek izliyorum. Tabii beş buçuk yıldır, gün geçmeden yapılan bu itibar suikastlerini göğüsleme konusunda son derece idmanlıyım. Vız gelir tırıs gider sözü çok kullanılsın istemem ama tam bunlara göre. Gerçekten vız gelir tırıs gider" diye konuştu.

"Eşitse görevi bırakacağım"

İBB Başkanı İmamoğlu, "Teftiş edilmekten onur duyarız. Biz kamusal iş yapıyoruz. Bizi teftiş edin. Bizi denetleyin. Ama buradan teftiş eden, denetleyen akla diyorum ki, alın CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu ya da Mansur Yavaş'ı, İstanbul'u ne kadar denetlediniz? Türkiye'deki bütün kendi partinize ait belediyeleri 10 senede ne kadar denetlediniz? Hatta geçtiğimiz 10 seneyi de katın. Bu beş yıla eşitse görevi bırakacağım" iddiasında bulundu.

"Ama biliyorum neye kızdıklarını. Niye kızıyorlar biliyor musunuz? Cumhuriyet Bayramı'nda yüz binlerce insanın toplandığını gördüler mi bunlara bir şeyler oluyor" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "O bakımdan bu operasyon, keşke bir teftiş, bir denetleme keşke olsa. Ama bu operasyon hem medya üzerinden hem siyasi kurum ve kuruluşları üzerinden ne yazık ki hepimizin kendimizi emanet ettiğimiz yargı üzerinden yapılıyor" diye ekledi.

İBB Başkanı "Bu, düpedüz yargı tacizidir. Bizim üzerimize uygulanan bir tacizdir. Emir ve talimatla yapıldığı nettir" dedi.

Yavaş: Hesap verebilirlikte üstümüze yok

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımında, "11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir" dedi.

Yavaş, "Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz" diye ekledi.

Başarır: İkiyüzlüsünüz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, başlatılan inceleme ve soruşturmaya X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Başarır, "Ne olduğu belirsiz vakıf ve tarikatlarda çocuklarımızı dövenlere, suç örgütleriyle boy boy fotoğrafları olanlara re’sen soruşturma yok! Halk için çalışan, şeffaf bir biçimde her şeyi açıklayan Mansur Yavaş’a ve İBB’ye, yani Ekrem İmamoğlu’na soruşturma var. Eğer bu iddialar doğruysa yazıklar olsun! İkiyüzlüsünüz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı 'Kamu kaynaklarını hoyratça kullanan belediye başkanlarına hesap soracağız' dedikten sonra saatler içerisinde savcılık harekete geçti ve soruşturma açtı. Şu bilinmelidir ki hiçbir belediye başkanımızın bir kuruşun bile boşa harcanmasına kimse izin vermez, belediye başkanlarımız da bunu yapmaz" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş Fotoğraf: DW/C. Fakir

Emir, "Biz kendi iç denetimlerimizi çalıştırmaktan, kendi teftiş kurullarımızı çalıştırmaktan ve yargıya hesap vermekten bir an bile çekinmeyiz. Ama yargının sopa olarak kullanıldığı, yargının belediye başkanlarımız üzerinde tehdit unsuru olarak kullanıldığı, yargı üzerinden Türk siyasetinin dizayn edilmeye çalışıldığı, yargı üzerinden muhtemel Cumhurbaşkanı adaylarının saf dışı bırakılmaya çalışıldığı bir süreçte biz böylesine operasyonlara boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.

CHP'li vekil, "Şunu da hatırlatmak isterim Sayın Mansur Yavaş 2019'da seçildikten sonra Teftiş Kurulunu çalıştırdı, 100'e yakın suç duyurusunda bulundu, Gökçek dönemi hakkında. 40 suç duyurusunun kamuya toplam zararı 3 milyar lirayı geçiyordu. Bunun içerisinde görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, kamuya zarar verme suçları vardı. Bir tanesini bile savcılık soruşturmaya değer bulmadı. Gün değişecek, bugün ayarını bozduğunuz kantar yarın sizi de tartacak" ifadelerini kullandı.

ABB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ertan Işık ise "FETO artıkları için yıllardır harekete geçmeyen yargı, söz konusu Mansur Yavaş olunca uydurma gerekçelerle hemen harekete geçiyor. Bu hukuki değil, tamamen siyasi bir operasyondur. Devletin kasasını soyanlar, imar rantçıları, yapılmayan işlere fatura kesip devletin kasasını boşaltan ahlak yoksunları içinde Ankara'nın son 25 yılı hakkında 'Hodri Meydan' başlatın samimiyetinizi görelim" dedi.

Erdoğan: Hesabını sorarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad ve Bakü ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönerken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Millet hizmetsizlikten ne yapacağını şaşırmış hâlde. Bir de üzerine konser adı altında birilerine ödenen milyonlar çıkınca, olan vatandaşa oluyor. Kamu kaynaklarının teröre, terör örgütlerine aktarılmasına nasıl karşı çıktıysak, bu kaynakların yandaşlara aktarılmasına da elbette karşı çıkarız" demişti.

Erdoğan, "Herkes harcamasını hesap verebilirlik üzerinden yapsın. Kamunun hakkını hoyratça kullananlardan, yandaşlarına sermaye edenlerden hesabını hukuk önünde sorarız" ifadelerini kullanmıştı.

DW,ANKA/CÖ,BK

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