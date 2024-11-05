İmamoğlu: Yaşananlar darbe dönemlerini hatırlatıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bazı belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanması üzerine Ankara'da olağanüstü topladığı TBB Encümeni görüşmesi sona erdi.

Yaklaşık bir saat süren toplantıda belediye başkanları için görevden uzaklaştırma kararı ve yerlerine kayyum atanması konuları ele alındı.

Toplantının ardından açıklama yapan İmamoğlu, olağanüstü koşullarda getirilen kayyum düzenlemesinin olağan dönemlerde de kullanılması uygulamasına son verilmesi gerektiğini söyledi.

İmamoğlu, belediye başkanlığının boşalması halinde, kayyum uygulaması dahil meclisin kendi üyeleri arasından başkan veya başkan vekili seçme uygulamasının kanunda belirtilen temel ilkeler çerçevesinde istisnasız sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Anayasa'yı işaret etti

Anayasa'ya göre mahalli idare karar organlarının, kanunda gösterilen usulle ve seçmenler tarafından seçilerek oluşturulduğunu söyleyen İmamoğlu, Anayasa'da İçişleri Bakanı'na verilen görevden uzaklaştırma tedbirinin, yalnızca mahalli idare organlarının görevleri ile ilgili bir suç işlemeleri halinde kullanılabilecek istisnai bir yetki olarak sayıldığını savundu.

Belediye Kanunu'nda da kayyum atamasına dayanak yapılan hükümde İçişleri Bakanı'na görevden alma yetkisi tanınmadığını kaydeden İmamoğlu, "Ülkemizin imzalayarak yürürlüğe koyduğu ve Anayasamızın 90'ıncı maddesine göre kanun gücünde olan uluslararası anlaşmalar, yerel düzeyde seçilmiş temsilcilerin görev koşullarının, görevlerini serbestçe yerine getirilmesine emretmektedir" diye konuştu.

TBB olarak kayyum uygulamalarının sona erdirilmesi amacıyla siyasi partilerle istişareler yapılması için bugün itibarıyla harekete geçtiklerini kaydeden İmamoğlu, "Ulusal ve uluslararası platformlarda izah edilemeyen uygulamalara meydan verilmemesi bakımdan kayyum düzenlemesinin kaldırılması ve seçim kanunlarının gözden geçirilmesi için TBMM'nin harekete geçmesi şarttır. İfade ediyoruz ki; egemenlik kayıtsız şartsız milletimizindir" diye konuştu.

"Türkiye totaliter rejimler ligine taşınıyor"

Kayyum uygulamasını "halk iradesini ortadan kaldırma" olarak tanımlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu uygulama sadece başkan ataması ile sınırlı olmayıp seçimle oluşan belediye meclisi, encümeni ve meclis komisyonlarının çalışması imkanını da ortadan kaldırmaktadır. Nitekim kayyum olarak atanan kişinin çağrısı olmadıkça belediye meclisi toplanamamaktadır. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri, encümenin atanmış memur üyeleri tarafından yürütülmektedir. Bu kararlara imza atan iktidar yüzünden Türkiye muasır medeniyet düzeninden kopmakta, totaliter rejimler ligine taşınmaktadır. Hukuktan uzaklaşarak atılan bu adımlar ülkemizi seçimli demokrasi olmaktan çıkarmaktadır. Ülkeyi yönetenler, seçilebiliyorlarsa bunu millet iradesi saymakta; seçilemiyorlarsa kayyumları devreye sokmaktadır. Yaşananlar demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerini hatırlatmaktadır. Bu kararların sonuçları salt siyasi değildir. Demokrasiden uzaklaşmak, dünyanın en kırılgan ekonomilerinden biri olmamıza yol açmaktadır."

"Yargıyla ilgili bir görüşme talebimiz yok"

İmamoğlu, "Yargıtay Başkanı'yla randevunuz oldu mu" sorusunu da "Yargıyla ilgili bir görüşme talebimiz yok, şu anda siyasi iradeyle görüşmeyi daha doğru bulduk" diye yanıtladı.

ANKA/TY,EC

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