İmamoğlu ve Wegner’den demokrasi ve özgürlükler vurgusu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve Maliye Bakanı Lindner ile görüştü, Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner ile demokrasi ve özgürlükler mesajı verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un, Berlin'in kardeş şehri olmasının 35. yılında, Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner ile bir araya geldi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Kai Wegner, İmamoğlu'nu yeniden İstanbul Belediye Başkanı seçilmesinden ötürü tebrik ederken, "Berlin özgürlüğün kenti, İstanbul da özgürlüğün kenti" ifadelerini kullandı, iki şehir arasında ekonomiden kültür ve sanata pek çok alanda iş birliğini güçlendirmek konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.

"Berlin ile İstanbul özgürlük ve demokrasiyi temsil ediyor"

Dünyada krizler ve zorlu sınamaların yaşandığı bir dönemden geçilmekte olunduğuna işaret eden Kai Wegner, "Bu sınamalara kentlerden yanıt vermeliyiz" dedi. Yoğun krizlerin yaşandığı bir dönemde özgürlük ve demokrasi gibi değerlere özellikle vurgu yapılması gerektiğine olan inancını dile getiren Wegner, şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Berlin özgürlük ve demokrasiyi temsil ediyor, İstanbul da özgürlük ve demokrasiyi temsil ediyor. İstanbul Belediye Başkanı olarak sizi burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum."

Ekrem İmamoğlu, Berlin Belediyesi Şeref Defteri'ni imzaladı Fotoğraf: Deger Akal/DW

Berlin ile İstanbul arasında güçlendirilecek iş birliğinin, Almanya-Türkiye ilişkileri için de örnek olabileceğine dikkat çeken Wegner, önümüzdeki sene İstanbul'u ziyaret edeceğini açıkladı.

"Şehirlerimiz demokrasinin mücadeleci ruhu"

CHP'li Ekrem İmamoğlu ise Berlin'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgularken, "Dünyada şehirlerin çağında yaşıyoruz. Çünkü dünyanın büyük bir nüfusu artık kentlerde yaşıyor. Dolayısıyla ben şehirlerimizi savaşa karşı barışın teminatı ve aynı zamanda antidemokratik tavırlara ve zeminlere karşı demokrasinin mücadeleci ruhu olarak görüyorum. Bu bağlamda başarabileceğimiz iş birliklerin sadece İstanbul'a veya Berlin'e değil, sadece Türkiye ve Almanya'ya da değil, yakın coğrafyamıza, Avrupa'ya, Ortadoğu'ya, Kafkasya'ya kadar bütün dünyaya çok güçlü mesajlar vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

Türkiye ile Almanya şehirleri arasında 100"e yakın kardeş şehir ilişkisi bulunduğuna işaret eden İmamoğlu, İstanbul"da bütün kardeş şehir belediye başkanlarına ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi. Ekrem İmamoğlu, Kai Wegner'e de bu organizasyona katılım konusunda sergilediği olumlu yaklaşımından ötürü teşekkür etti.

EURO 2024 finali için sözleştiler

Bu arada Wegner'in, İmamoğlu ile Avrupa Futbol Şampiyonası finali için sözleştiklerini söyleyerek "Finalde, Almanya Türkiye ile karşılaştığında yine burada bulaşacağız" demesi salonda gülüşmelere yol açtı. İmamoğlu ise Wegner'e final maçına davetten ötürü teşekkür etti, "Finalin adını Türkiye-Almanya olarak belirlediği için de kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de şimdiden böyle bir finalde iyi olan kazansın diyorum" sözlerini kaydetti.

Üst düzeyde siyasi temaslar dikkat çekti

CHP'li İmamoğlu'nun başkent Berlin ziyaretinin gündemindeki üst düzey siyasi temaslar da dikkat çekti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Maliye Bakanı Christian Lindner ve Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin uyumuna destek veren Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma'dan Sorumlu Devlet Bakanı Niels Annen ile görüşen İmamoğlu, ayrıca Alman Sanayiciler Birliği (BDI) İcra Kurulu Başkanı Tanja Gönner ile bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu, Cumartesi günü BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak Türkiye-Portekiz maçını izledikten sonra Almanya'dan ayrılacak.

İmamoğlu, başkent Berlin'den önce Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ni ziyaret etmişti. Almanya ziyaretinin ilk gününde, Dortmund'un Sosyal Demokrat Partili (SPD) Belediye Başkanı Thomas Westphal ile bir araya gelen İmamoğlu, EURO 2024'te Türk Milli Takımı'nın Gürcistan ile oynadığı karşılaşmayı da tribünden izledi. İmamoğlu ayrıca, Düsseldorf'un CDU'lu Belediye Başkanı Dr. Stephen Keller ve Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Köln'ün CDU'lu Belediye Başkanı Henriette Reker'i de ziyaret etti.

Düsseldorf'ta, Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) üyeleriyle bir araya gelen ve burada bir konuşma yapan İmamoğlu, ayrıca yine Düsseldorf'ta Siemens'in Mobilite ve Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ederek, İstanbul'un HIZRAY projesi için gerekli hızlı tren sistemleri ve finansmanı ile ilgili görüşmeler yürüttü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya paylaşımında İstanbul'un metro sistemini güçlendirmek için saatte 170-180 km hıza ulaşabilen, 12 istasyonlu 75 kilometrelik bir ring hattı öngördüklerini ve bu projede kullanılması muhtemel hızlı trenler için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Siemens'in Türkiye CEO'su Dr. Hüseyin Geliş'in de hazır bulunduğu ziyaret sırasında İmamoğlu, manyetik levitasyon yöntemiyle raylara değmeden yol alan yeni nesil trende test sürüşü de yaptı. İmamoğlu'na, "heyecan verici" olarak nitelendirdiği 6 km'lik bu test sürüşü için sertifika verildi.

Irkçı saldırıya hedef olan caddeye ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ayrıca, Köln'de Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve "Küçük İstanbul" olarak adlandırılan Keup Caddesi'ni de ziyaret etti, esnaf ve yoldan geçenlerle sohbet etti.

Aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün 2004 yılında bombalı saldırıyla hedef aldığı caddede ilk olarak Özcan ve Hasan Yıldırım kardeşlerin kuaför dükkanını ziyaret eden İmamoğlu, yaşananlar hakkında sorular sordu ve bilgi aldı.

Ekrem İmamoğlu, NSU terör örgütünün 2004 yılında bombalı saldırıyla hedef aldığı Keup Caddesi'nde, Özcan ve Hasan Yıldırım kardeşlerin kuaför dükkanını ziyaret etti Fotoğraf: ANKA Nachrichten Agentur

Irkçı saldırılar düzenleyenler için "arızalı beyinler" tanımını kullanan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irk ayrımının, inanç ayrımının, mezhep ayrımının, dünyaya ne büyük acılar bıraktığını hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz. Bu bazen ülkemizde de oluyor, yanı başımızdaki bir ülkede de oluyor. İşte İsrail'deki Filistinlilere yapılan katliamı yaşıyoruz. Nedir özünde baktığın zaman; tek meselesi aslında din üzerinden yürüyen bir şey. Olacak iş değil yani. Yanlış, orada da yanlış. Yanlış, Almanya'da da yanlış. Yanlış, Türkiye'de de yanlış. Yanlışın yapılmasının hep karşısında olacağız. O tür terörist eylemlerin hep karşısında olacağız. İnşallah milletçe de birlik ve beraberliğimizi koruyarak sizlerin de buradaki huzurunu gözleyerek, kollayarak ilişkimize devam edeceğiz."

Keup Caddesi'nde Ekrem İmamoğlu'nu gören vatandaşlar kendisini sıcak bir şekilde karşıladı Fotoğraf: ANKA Nachrichten Agentur

"Türklerin başarıları bizi gururlandırıyor" diye konuşan İmamoğlu, "İster bir kuaför olsun, ister bir sanayici olsun, ister bir iş insanı olsun, ister bir bilim adamı, ister bir başka bir şey; fark etmiyor. İşini iyi yapan insanlarımızla gururlanıyoruz. Umut ederiz, sizin gibi mesleğiyle burada güçlü ve başarılı insanlarımız olsun. Artık bu entegrasyonu aştı. Buranın vatandaşısınız" dedi.

Erdoğan'ın açılışını yaptığı caminin tasarımından etkilendi

Bu arada Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılındaki ziyareti sırasında resmi açılışını yaptığı Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camisi'ni de ziyaret etti.

Hatta İmamoğlu, yanında bulunan yardımcılarına, yerleşkenin mimarı Gottfried Böhm ile iletişime geçmeleri talimatı verdi. Tasarımdan etkilendiğini dile getiren İmamoğlu, mimar Böhm'e İstanbul için uygun bir noktaya cami tasarlaması teklifinde bulunulmasını istedi.

DW,ANKA / DA,ET

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