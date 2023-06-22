İmamoğlu: Sadece vitrin ve söylem değiştirmek yetmez

İBB Başkanı İmamoğlu, CHP'li 81 il başkanının açıklamasını dört kişinin yazdığını ve hepsinin aynı fikirde olduğunu düşünmediğini söyledi. İmamoğlu, "Ben tamamen bir değişim sürecine talibim" dedi.

CHP'li 81 il başkanının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile dün düzenlenen toplantı sonrasında bugün yaptığı ortak açıklamaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan eleştiri geldi.

İBB Başkanlığı görevinde dördüncü yılını tamamlaması vesilesiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan İmamoğlu, partideki değişim tartışmaları, olası Genel Başkan adaylığı ve il başkanlarının açıklaması gibi konularda da açıklamalar yaptı.

Muhalefet bileşenleri olarak 21 yıllık iktidarın en zayıf olduğu bir dönemde hem Meclis hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybettiklerini belirten İmamoğlu, çaresizlik ve ümitsizliğin Türkiye'yi giderek muhalefetsiz bir otoriterliğe doğru sürüklediği uyarısı yaparak "Dünya örneklerinden biliyoruz ki, muhalefetin etkisiz ve zayıf olduğu demokrasiler yaşayamaz" dedi.

"Böyle giderse yerel seçimleri de kazanamayız"

Bu tablonun devamı durumunda yerel seçimlerde de başarı şansının kalmayacağını söyleyen İmamoğlu, "Bir bütün olarak kendimizi, partimizi, muhalefeti yeniden inşa etmemiz en acil ve en hayati ihtiyaçtır. Sadece vitrinimizi ve söylemimizi değiştirmek yetmez" diye konuştu.

"CHP'yi topluma açarak örgütümüzü gençleştirmeliyiz. Parti içi demokrasi vazgeçilmez prensibimiz olmalı. Değişmek zorundayız" diyen İmamoğlu, 81 il başkanının bugün yaptığı açıklamayla ilgili olarak ise "İl başkanları açıklaması dört il başkanı tarafından hazırlandı diye biliyorum. Böyle bir açıklamanın yerine değişim sürecine yönelik bir yol haritası metni olabilseydi… Bu metni 81 il başkanının kabul ettiğini düşünmüyorum" dedi.

İl başkanları Kılıçdaroğlu'na destek vermişti

İl başkanlarının açıklamasında kalıcı değişimi kişilerden ziyade fikir ve ilkelerin sağlayabileceği belirtilerek "Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımların tasvip edilmediği" vurgulanmıştı. Açıklamada, "Kişi merkezli değil ilke ve program merkezli bir anlayışla yürüteceğimiz kurultay sürecini fiili olarak başlatmış bulunuyoruz" denmişti.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısının değişim beklentilerini karşılamadığı mesajı veren İmamoğlu, "Şahsi bir mesele değildir. Toplumsal bir beklentidir. Beklentileri karşılayan bir grup toplantısı mı olmuştur? Bu halkın takdiridir. Ama benim beklentilerimi karşılamamıştır" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığına aday olması gibi bir konunun gündemde olmadığını belirterek "Ben bir makam biçmedim. Ayrıca şunu da söylemek isterim, ben tamamen bir değişim sürecine talip olduğumu ifade ettiğim doğrudur. Bu bir süreç tarifidir, makam tarifi değildir" dedi.

DW/BK,BÖ