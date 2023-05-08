Erzurum'daki taşlı saldırıyla ilgili İstanbul'da bir açıklama yapan İmamoğlu "Emniyet müdürü nasıl bir talimat aldı ki polise nasıl bir talimat verdi ki o polis yerinden kıpırdayamadı?" dedi.

Erzurum'daki mitinginde bir grubun taşlı saldırısına uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kendisini karşılamaya gelenlere bir konuşma yaptı.

İmamoğlu konuşmasında "Emniyet müdürü nasıl bir talimat aldı ki polise nasıl bir talimat verdi ki o polis yerinden kıpırdayamadı? Emniyet müdürü, 'Validen bile talimat almayacaksın, görevini yapacaksın' diye talimat almış mıdır? İki buçuk saat havalimanında beklememe rağmen tek bir emniyet müdür yardımcısı ya da vali yardımcısı ya da bir yetkili gelip 'Kardeşim, ne oldu? Geçmiş olsun' ne için diyemedi" ifadelerini kullandı.

"Meydandaki 100-200 kişi asla masum değil"

İmamoğlu "Bakın bu oy meselesi değil, oy verip vermeme meselesi değil. Aldanabilirler. Bu kötü insanlara inanabilirler. Hiç umursamayın. Onlara zerre kırıcı davranmayın. Onlar masum ama bugün o meydanda kim olduğu belli olmayan 100-200 kişi asla masum değil. Asla masum değil onu söyleyeyim" diye konuştu.

İmamoğlu'ndan Soylu'ya: "İftiracı, yalancı"

İmamoğlu konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yüklendi. "İçişleri Bakanı, bir televizyon kanalına çıkarak Erzurumlulara 'provokatör' dediğimi nasıl dediğimi anlatacakmış" diyen İmamoğlu Soylu için "Utanmaz adam, iftiracı, yalancı. Bu adam gözü dönmüş bir şekilde, gözü fır fır dönerek konuşuyor. Ahlakını yitirmiş bir adam" ifadelerini kullandı.

"Erzurumlu ile uzaktan yakından ilgisi yoktur"

Yaşanan olayın Erzurumlu vatandaşlarla ilgisi olmadığını vurgulayan İmamoğlu Erzurum'da yaşanan olayların öncesini anlattı. İmamoğlu önce halk buluşması yapacakları yere Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs tanıtımı yapacağı haberini aldıklarını söyledi.

Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'daki miting sırada taşlı saldırı düzenlendi Fotoğraf: DHA

Erzurum Valiliği ile diyalog kurduklarını aktaran İmamoğlu "Valilik'in danışmanıma verdiği cevap; 'Merak etmeyin, gerekli tedbirleri aldık. Beş bine yakın polisimiz bu konuda en yüksek tedbirle hiçbir problem çıkarmayacak. Dedikodulara kulak asmayın' Peşinden bu otobüsler oradan ve sahadan çekildi. Çekildikten sonra Vali tekrar hem danışman arkadaşlarıma hem milletvekilimize, grup başkanvekilimize 'Bir sorun yok. Gelecekler konuşmalarını yapacaklar. Hiçbir problem olmayacak' dedi" açıklamasını yaptı.

Erzurum'a giderken bir grubun toplanmakta olduğu bilgisinin kendilerine verildiğini söyleyen İmamoğlu "Dedik ki 'Haber verin. Problem var mı' Yok, polis tedbir aldı dediler. Oraya gittik" diye konuştu.

İmamoğlu miting alanı kararı ile ilgili olarak hafta içinde Erzurum Valisi ve İl Emniyet Müdürü Yardımcısı ile uzlaşıldığını belirterek "Bu uzlaşmaya göre; buranın kararı alınıyor. Buranın ilanı hem il tarafından hem muhtelif il başkanlıkları tarafından ilan ediliyor. Biz, bu kararla oraya gidiyoruz. Gittik. Biz oraya vardığımızda aynen böyle bir ortam. Vatandaşlara sesleniyoruz. Arkamız boşluk, hemen onun arkasında sözüm ona bir buçuk metrede bir polislerin yüzüne doğru baktığı 150-200 kişi" diye konuştu.

Beşinci altıncı dakikada taşlar yağmaya başladı

Konuşmasının beşinci altıncı dakikasında taşların yağmaya başladığını belirten İmamoğlu "Tek bir müdahale yapılmadan izlendi. Aşağıya indim. Bu arada arkadaşlarıma isabet eden taşlar, camlara isabet eden taşlar ve bu esnada 150-200 kişi. Yaklaşık 150 metre ilerde de yine bir 150 kadar kişi. Bunlar azmettirilmiş insanlardır" dedi.

Miting otobüsüne taş atıldı Fotoğraf: ANKA

İmamoğlu "Bu insanlar taşları attıkça gözümün önünde çocuğun başı kanamaya başladı. Bir teyzenin gözü kanamaya başladı. Bir amcanın gözü, başı yarıldı, yere yığıldı. Bir yandan taşlar yağıyor. Arkadaşlarım beni korudu. Aşağı indik. Aşağıdan 'Siz cevap vermeyin. Geriye doğru çekilin. Hiçbir şey atmayın' dedim. Allah var, insanlarımızın bir tanesi bile o tarafa taş atmadı" diye konuştu.

"O insanlar çaresizce bekledi. Müdahale edilmedi. Tedbir alınmadı. TOMA var. Tek bir su fışkırtmadı" diyen İmamoğlu "Bunları izledik daha sonra oradan polisi uyarmama rağmen hareket edilmedi. Dedim ki 'Vatandaşlarım, bakın. Ben sizin aranızda kaldım. Benden dolayı siz taşa maruz kalıyorsunuz. Ben mecburen buradan ayrılıyorum. Sizin emniyetiniz için ayrılıyorum' deyip oradan ayrıldım" dedi.

İstanbul'a gelmek için havalimanına geçtiğini söyleyen İmamoğlu "Giderken bize topu topu bir trafik polisi eşlik etti. Havalimanına gittim. Bu polis meselesi değil, polisimiz bizim canımız, ciğerimiz, kardeşlerimiz. Birincisi belediye başkanı zavallı bir hamle yaparak tarihe kara leke almış bir yerel yönetici olarak geçmiştir. Ne yazık ki vatandaşımızı koruması gereken emniyet güçleri orada ne yazık ki taş atanları resmen koruma altına alarak onların taş atmasını seyretti" dedi.

Ekrem İmamoğlu, polislerin neden saldırganlara müdahale etmediği sorusunu yöneltti Fotoğraf: DHA

İmamoğlu "Emniyet müdürü nasıl bir talimat aldı ki, polise nasıl bir talimat verdi ki o polis yerinden kıpırdayamadı? İki; 'elinde Türk Bayrakları ile buraya gelmiş binlerce insana taş yağıyor' dememe rağmen ne oldu da nasıl bir talimat aldınız? Emniyet müdürü sana soruyorum. Emniyet müdürü, validen bile talimat almayacaksın, görevini yapacaksın diye talimat almış mıdır? Hesabını verecek" dedi.

"12-13 yaralıyla konuştum"

"12-13 tane konuşup ulaşabildiğim yaralı insanlarla görüntülü konuştum. Hastanedeydiler" diyen İmamoğlu valinin yedi yaralı bilgisini kendilerine verdiğini söyleyerek "Ben 12 kişi ile konuştum. Bu insanlara taş atan, yandaki Telekom binasının çatısında kamerayla çekim yapan polisler de var. Bizim elimizde de görüntüler var. Suç duyurularımızın hepsinin içinde olacak" dedi.

İmamoğlu "Bu saldırıyı yapan o 200-300 kişi içerisinden şu ana kadar kaç kişi gözaltına alındı? Bana bir kişi bile gelmedi. Cevap bekliyoruz. Belediye başkanı halkı provoke eden bir dil ve anlayışla oraya, o otobüsleri koyarken valinin bize halk buluşması izni verdiği yere izinsizce bu süreci yaparken niçin seyirci kalındı? Vali bey, 5 bin polisle tedbir aldığını söylemesine rağmen ne için böyle bir sayıyı sahada görmediğimiz gibi hiçbir müdahalede bulunulmadı? Ne için biz havalimanına giderken yanımızda tek bir polis aracı doğru dürüst bulunmadı?" diye konuştu.

Erzurum Valisi'nden açıklama

Erzurum Valisi Okay Memiş yaşanan olayla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Çalışmalarımız devam ediyor. Elimizde görüntüler de var. Gerekli müdahale de yapıldı" dedi. Vali Memiş "Gözaltıyla ilgili olarak da ihtiyaç olması halinde gözaltı işlemleri de yapılacaktır, yapılabilir. Önemli olan orada bir şekilde galeyana gelmiş olan kitlenin sakinleştirilmesiydi. Orada sayın İmamoğlu'nu dinlemek için alana gelen vatandaşların sağlıklı bir şekilde oradan ayrılmasını temin etmek öncelikli görevimiz. Şu anda temin ettik. İhtiyaç duyulması halinde konunun Savcılığa intikal etmesiyle beraber gözaltı ile ilgili işlem ihtiyaç olursa da gözaltına alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Erzurum Valiliği olaylarda yedi kişinin yaralandığını bildirdi, Ekrem İmamoğlu ise yaralanan 12-13 kişi ile konuştuğunu söyledi Fotoğraf: DHA

Soylu: Esnaf ziyareti için izin istendi, miting yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür" ifadelerini kullandı. Soylu katıldığı televizyon kanalında yaptığı konuşmada da seçim kanununa göre 4 Mayıs'tan itibaren bir ilde bir partinin yapacağı siyasi faaliyetlerle ilgili izin verme hakkının seçim kurullarında olduğunu ve siyasi partilerin ilçe seçim kurullarından izin alması gerektiğini söyledi.

Soylu, İmamoğlu'nun Sivas'taki halk buluşması için seçim kuruluna başvuruda bulunduğunu ve seçim kurulunun o yerde etkinlik yapılmasını reddettiğini ancak İmamoğlu'nun buna rağmen o bölgede miting yaptığını belirtti. "Miting dediğiniz miting alanında yapılır" diyen Soylu Erzurum'daki etkinlik için bir "esnaf ziyareti" olarak izin istendiğini ancak buna karşın bir miting yapıldığını söyledi. İmamoğlu'nu tahrikkar olarak niteleyen Soylu "Bir yerde bir olay çıkartmak istiyorlar" iddiasında bulundu.

İBB'nin büyük bir geliri olduğunu söyleyen Soylu "Ama bir mağduriyet yapıyor çünkü iş yapmak istemiyor. Mağduriyet edebiyatı üzerinden gidiyor ama itibarsızlığı, elbette ki ben İstanbul'daki halini görüyorum, diplerde. Ancak nelerden kurtarabilirim, bu tip bir takım provokatif ve tahrik yapan hadiseler ortaya koyarsam, kendi siyasetimi kutuplaştırarak kendimi bir yerde tutabilme imkanına sahip olabilirim diyor" ifadelerini kullandı.

DW / EC, JD