İmamoğlu: Partimizin dengesini bozmak istiyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısında bir konuşma yaptı.

İmamoğlu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına ilişkin "Bu siyasi kumpasın çok sebebi var ama en temel hedefi partimizin dengesini bozmak olduğunu unutmayın" dedi. "Bizi kudretsiz göstermek, iç çekişmelerimizin büyümesini sağlamak olduğunu unutmayın" diye devam eden İmamoğlu "Bizi bölerek, parçalayarak, korkutarak, savurarak, savrulmamızı sağlama çabasıyla yolumuzdan etmeye çalıştıklarını unutmayın. Odağımızı şaşırmamızı, iktidar hedefimizden vazgeçmemizi, müzmin bir muhalefet partisi olmamızı, kendi rejimlerini ve sistemlerini bu ülkeye yerleştirerek neredeyse daimi bir iktidar kurma çabası içinde olduklarını unutmayın" dedi.

İmamoğlu konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmasına da değindi.

"Yeni bir yargı tacizini de dün bize yine taze taze yaşattılar" diyen İmamoğlu "Medyasında, yargısında 65 yaşına gelmiş, 40 yılını Türkiye'nin akademik dünyasına, bilim dünyasına ayırmış Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in kişilik haklarını ayaklar altına alırlarken bizim onlara sorduğumuz gerçek ve kanıtlı sorularımızı kişilik haklarına saldırı olarak görmüşler" dedi.

İmamoğlu "Neymiş kamuoyu önünde küçük düşmüş. Bizim ne kişilerle ne de kişilikleriyle bir meselemiz olmaz, ilgilenmeyiz bile. Ta ki kişilikleri memlekete zarar verir hale gelene kadar" diye konuştu. İmamoğlu konuşmasında sorular sorduğunu belirterek "Bu dava bizlerin haklılığının vesikası olarak da tarihe geçmiştir" dedi.

"On yıl önce terör örgütüyle kol kola olan sensin"

İmamoğlu konuşmasında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e "Şehir emini terör yandaşı olamaz" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya da yüklendi. "Şimdi buradan bir iki hatırlatma yapmak isterim. On yıl önce Fethullah Gülen'e nasıl övgüler düzdüğünü hatırlatayım" diyen İmamoğlu "On yıl önce Türkiye'de Türkçe Olimpiyatları geldiği noktayla maşallahı hak ediyor diyen sensin. Organizasyonu düzenleyenlere İçişleri Bakanı olan zat sensin. Sponsor katkısı sağlayan da sensin. On yıl önce yani terör örgütüyle kol kola olan sensin" ifadelerini kullandı. İmamoğlu "Şöyle mi diyelim? Suretihaktan görünüp diğer taraftan zikriyle fikriyle terör örgütüyle bir olunmaz deyip sana mı hatırlatalım. İçişleri Bakanı terör yandaşı olamaz mı diyelim" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, Özer'in tutuklaması ve Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin "Bir taraftan suretihaktan görünüp, diğer taraftan zikriyle, fikriyle terör örgütleriyle bir olunmaz. Şehrin emini, terör yandaşı olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

DW / EC, SÖ

