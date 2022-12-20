İmamoğlu: Oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve kararın İstinaf ve Yargıtay tarafından onanması halinde siyasi yasaklı hale gelecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili "Oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum" dedi.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan İmamoğlu, kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tek başına rakip olarak görmediğini belirterek, "Ama Erdoğan'ın karşısındaki rakip takımın bir oyuncusuyum. Teknik direktör beni oyuna sokar veya sokmaz. Ona ben karar vermeyeceğim. Ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum” dedi.

Cumhurbaşkanlığına adaylığı konusunda konuşan İmamoğlu, "Kendimi aday görmek gibi bir hadsizlik içinde değilim. Ama takımın sahaya çıkarabileceği bir oyuncusuyum. Bu net" şeklinde konuştu.

İmamoğlu, aldığı hapis cezası ve siyasi yasaklama konularındaki soruları da yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "çıkıp fikrini açıkça paylaşmasması" gerektiğini söyleyen İmamoğlu, "'Evet bu karar doğrudur' da diyebilir, 'Bu karar yanlıştır ve istinaftan dönmelidir' de diyebilir. Ama net olsun. Top çevirmesin. Çünkü ben mertçe bir mücadele istiyorum. O da böyle bir mertçe mücadele istiyorsa bunu söylesin" dedi.

İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararını ise şu sözlerle değerlendirdi: "Bu kararı benim adaylığımı güçlendiren bir karar olarak değil, iktidarın korkusunun ne kadar büyük olduğunu gösteren bir karar olarak görüyorum. Muhalefetin adayı kim olursa olsun iktidarı korkutuyor. Kaybetme korkusu yaşıyorlar. Ben, muhalefetin kazanacak adayı belirlemesini istiyorum. Kim olur ona liderler karar verecek ama kazanacak biri olmalı. Bizim tarafın belirlediği adayın kazanmasını benden fazla kimse isteyemez. Çünkü bugün iktidara rağmen İstanbul'da iyi işler yapıyoruz. Yarın iktidar biz olursak, ben de İstanbul'da tarih yazarım."

DW/TY,BÖ