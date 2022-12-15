İmamoğlu: Hakkımı yedirmeyeceğim

Hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim gecesindeki tavrıyla özdeşleşen sözlerini tekar etti ve "hakkımı yedirmeyeceğim" dedi. İmamoğlu, "Cezayı başarımın ödülü olarak görüyorum" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası kararının ardından bugün İstanbul'daki bir temel atma töreninde konuştu. İktidarı ve yargı kararını eleştiren İmamoğlu, "İlk gündeki gibi burada ifade edeyim ki; hiç kimsenin hakkını yemedim, hakkımı da yedirmeyeceğim" dedi.

İmamoğlu, 2019'daki yerel seçimlerde oy sayımıyla ilgili tartışmalar sırasında kameralar karşına çıkarak benzer ifadeleri kullanmıştı.

"Ceza başarımızın ödülü"

"Bizim ülkemizde bazen hiçbir başarı cezasız kalmaz" diye konuşan İmamoğu şunları söyledi:

"Bana verilen bu anlamsız ve hukuksuz cezayı başarımın ödülü olarak görüyorum. İsraf düzenlerine son vermenin onları çok kızdırdığını biliyorum. Aynı zamanda İstanbul'un itibar görmemesi gereken tam aksine tedbirli olmanız gereken bazı kurumlarına itibarlı davranan dönemin bittiğine de çok üzüldüklerini biliyorum. O kurumlar bir haftadır konuştuğumuz ayıpları bize yaşatan kurumlar. Bir çocuğumuzun yaşadığı istismardan tutun da farklı edepsiz işlemlerin paydaşı olan bazı kurumları çevremizden uzak tuttuk. İyileri tenzih ediyorum. Sosyal yardım ve destekleri arttırmış olmamız, plansızlıktan, bir avuç insanı kayırma duygusundan böylesi bir döneme dönüşmek onları çok kızdırdı ve bizi cezalandırmak istiyorlar."

"86 milyonun kazandığı bir dönem yaşatacağız"

Muhalefetin gösterdiği dayanışmaya değinen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyaya kafa tutmak, yargıcın gömleğini giyerek ya da elbisesini giyerek insanları alt etmeye çalışmakla olmaz. Dünyaya kafa tutmak akılla ve bilimle olur. Bu millet hakkını yedirmeyeceği gibi namertle, mertliğin ne olduğunu da önümüzdeki süreçte hep beraber tekrar ülkemizde, milletimize, genel başkanımız ve Altılı Masa'da bulunan diğer siyasi liderlerle beraber hep birlikte tekrar ispatını göstereceğiz. Ve mertlerin kazandığı, namertlerin kaybettiği, 86 milyon insanımızın da kazandığı bir dönem yaşatacağız."

İBB Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı da katıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: Erhan Ortac/Getty Images

Kılıçdaroğlu: Aday belirleme sürecini etkilemez

Diğer yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yargı kararının Altılı Masa'nın adaylık belirleme sürecini etkilemeyeceğini savundu. Kılıçdaroğu Halk TV'de katıldığı yayında "Dün meydana gelen gelişme adaylık belirme sürecini etkiler mi?" sorusuna yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Etkilemez. Biz öteden beri attığımız her adımı belli bir kararlılıkla ve bilgi birikimi şeklinde ilerlediğini biliyoruz. Altı liderin ortak iradesiyle bir metni çıkarmaya çalışıyoruz. Altı liderin altında güçlü kadrolar var" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Bu olay bizim altı liderin daha sıkı sıkıya, kol kola, omuz omuza yürümeleri için ivme kazandırır" diye konuştu.

"Kararın onanacağını düşünmüyorum"

Kararın üst mahkemden döneceğine inandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hala bu ülkede hakkın, hukukun ne olduğunu bilen, namuslu ve yürekli yargıçlarımız var. Biz o yargıçlarımıza, hakimlerimize güveniyoruz. Neden İstinaf'tan dönmesin. Bu ülkede adalet varsa dönecektir. Ne demek dönmez? Eğer gerçekten ülkede adaletin zerreciği kaldıysa dönecektir" dedi. Kılıçdaroğlu, Yargıtay aşamasıyla ilgili de, "Kararın onanacağı şeklinde bir düşünceye sahip değilim. Bu ülkenin namuslu hakimleri, savcıları var. Bu adaletsizliğe 'dur' diyeceklerdir" diye konuştu.

"Beraat bekliyordum"

CHP lideri "Bu davanın böyle sonuçlanacağını tahmin ediyor muydunuz" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Emin olun hayır. Yargıcın tutanaklara geçen 'Bu ifade Soylu'ya söylenmiştir' ifadesi var. Bunun üzerine beraat beklersiniz. Karar açıklanırsa beraat ya da ertelenir diye bekliyordum. Ertelense bile beraat çıkacağını düşünüyordum."

Kılıçdaroğlu duruşmanın olduğu gün Almanya'da bulunmasına yönelik eleştirilere şöyle yanıt verdi:

"Benim İngiltere'ye, ABD'ye, Almanya'ya gidişim Türkiye'nin hızla büyümesi, kalkınmasıdır. Bu gezileri yaparken telefon açıp 'Ben geliyorum, hazır mısınız?' değil. Uluslararası ilişkilerde belli bir zaman dilimi var. Belli bir zaman dilimi içinde randevular alınır. Biz de Almanya'ya bu çerçeve içinde gittik. Vizyon toplantısını yaptık üçüncü ayağı Almanya vardı. Gerçekten de Türkiye'nin önemli finans kaynaklarına ihtiyacı var. Bunun için bu programları yaptık. Normalde davaya bakıldığı zaman beraat edilmesi gereken bilir kişi raporu, tanık gazeteciler var, daha önceki duruşmada tutanağa geçen ifadeler var. Normalde beraat bekliyoruz. Arkadan beklemediğimiz bir olay"

Altılı Masa liderleri Saraçhane'de buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün ay hapis cezasına çarptırılmasına karşı Altılı Masa liderleri bugün Saraçhane'de bir araya gelecek. Karar sonrası Çarşamba akşamı Saraçhane'deki İBB binasının önünde bir konuşma yapan İmamoğlu, Perşembe günü yine Saraçhane'de toplanacaklarını, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere Altılı Masa liderlerinin de buluşmaya destek vereceğini duyurdu. İmamoğlu, İstanbulluları da Saraçhane'ye davet etti.

DW / GY, HT

