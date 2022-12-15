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Türkei Istanbul Bürgermeister Ekrem Imamoglu
Fotoğraf: ONUR GUNAL/IBB/REUTERS
PolitikaTürkiye

İmamoğlu kararına Batı'dan tepkiler

2 saat önce

İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası Batı'da tepkiyle karşılandı. ABD "karar hukukun üstünlüğüne aykırıdır" derken, Avrupa'dan yapılan açıklamalarda kararın siyasi olduğu vurgulandı.

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Washington yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıEkrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasınatepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Vedant Patel tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu'na verilen cezanın ABD'de "derinden rahatsızlık ve hayal kırıklığı yaratattığı" belirtildi.

"Bu haksız ceza insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır" diyen Patel, "Türkiye'deki sivil toplum, medya, siyaset ve iş dünyası liderlerine yönelik devam eden suçlamalar ve uzun süreli tutukluluk hallerinden ciddi endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği’nin (AB) yasama organı Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Twitter'dan İmamoğlu’yla bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

"Olanaksız görünüyordu ama oldu. İmamoğlu, 'bir kamu yetkilisine hakaret ettiği' iddiasıyla iki yıl yedi ay hapis cezasına çarptırıldı ve siyasi yasak aldı. Türkiye'de adalet vahim durumda, ağır bir şekilde siyasi amaçlar için kullanılıyor. Çok üzücü bir gün."

Avrupa Sosyalistler Partisi, İmamoğlu'na verilen cezayı "Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargının uğradığı bir başka erozyon" olarak niteledi, "Seçilmiş politikacılar özgür ve meşru ifadeleri üzerinden siyasetten men edilmeye devam edilirse kiminle çalışabiliriz?" denildi.

Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis de İmamoğlu ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Türkiye'de demokrasi için gerçekten kara bir gün. Barışın, adaletin ve evrenselciliğin yanında olan bir siyasetçinin özgürlük ve siyasi haklarından yoksun bırakılması kararı yalnızca üzüntü ve öfke uyandırır" diye yazdı.

Avrupa şehirleri arasında işbirliğini kuvvetlendirmeyi amaçalayan Eurocities isimli oluşumdan yapılan açıklamada "haksız bir cezaya çarptırılan İmamoğlu'nun yanındayız" denildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Adalet ayıbı 

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) da İmamoğlu'na verilen ceza ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'nun basına yaptığı bir yorum nedeniyle mahkum edilmesinin ve siyasi yasağa tabi tutulmasının bir hak ihlali ve 2023 seçimleri öncesinde Türkiye'deki muhalefete yönelik haksız ve siyasi olarak hesaplanmış bir saldırı olarak görülmesi gerektiği" ifade edildi. 

HRW, mahkemenin kararının İmamoğlu'nun ifade özgürlüğü ve siyasi örgütlenme haklarını ihlal ettiğini, İstanbul'daki milyonlarca seçmenin siyasi temsilci olarak kendi belediye başkanını seçme hakkına müdahale anlamına geldiğini savundu. 

HRW Program Yardımcı Direktörü Tom Porteous, "Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar, hükümetin 2023 seçimleri yaklaşırken önemli muhalefet figürlerini saf dışı bırakmak veya susturmak için mahkemeleri kötüye kullanmaya hazır olduğunu gösteren bir adalet ayıbı ve demokratik sürece yönelik bir saldırıdır. Bu karar, yalnızca İmamoğlu'nun haklarını ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda İstanbullu seçmenleri seçtikleri temsilciden mahrum bırakarak onların haklarını da inkar ediyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, YSK üyelerine "ahmak" dediği gerekçesiyle yargılandığı davada dün karar çıkmış, mahkeme, İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmetmişti.

DW / GY,HT

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