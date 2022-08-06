Hukuk ve AdaletTürkiye
İmamoğlu görüntüleri sorusuna İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt
2 saat önce
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Geçen kış aylarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun İngiliz elçi ile buluştuğu balıkçıya giriş görüntülerinin sızdırılması gündem olmuş; İmamoğlu da, İstanbul Valiliği'nin sorumlular hakkında soruşturma izni vermemesi kararını yargıya taşımıştı.
İçişleri Bakanlığı, MOBESE görüntülerinin sızdırılmasına ilişkin DW Haber'in bilgi edinme sorusuna tam altı ay sonra yanıt verdi.
Yanıtta, "Yapılan incelemede; şikâyete konu görüntülerin KGYS kamerasından alındığına ilişkin şikâyetçinin iddiası dışında bilgi, belge, bulgu veya beyan bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.