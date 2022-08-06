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İmamoğlu görüntüleri sorusuna İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt

Alican Uludağ
2 saat önce

DW Haber'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sızdırılan MOBESE görüntülerine ilişkin sorusuna, İçişleri Bakanlığı'ndan altı ay sonra yanıt geldi. 

https://www.dw.com/tr/i%CC%87mamo%C4%9Flu-g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCleri-sorusuna-i%CC%87%C3%A7i%C5%9Fleri-bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1ndan-yan%C4%B1t/video-62761000

Geçen kış aylarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun İngiliz elçi ile buluştuğu balıkçıya giriş görüntülerinin sızdırılması gündem olmuş; İmamoğlu da, İstanbul Valiliği'nin sorumlular hakkında soruşturma izni vermemesi kararını yargıya taşımıştı.     

İçişleri Bakanlığı, MOBESE görüntülerinin sızdırılmasına ilişkin DW Haber'in bilgi edinme sorusuna tam altı ay sonra yanıt verdi.   

Yanıtta, "Yapılan incelemede; şikâyete konu görüntülerin KGYS kamerasından alındığına ilişkin şikâyetçinin iddiası dışında bilgi, belge, bulgu veya beyan bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

Türkei DW Mitarbeiter Alican Uludağ
Alican Uludağ 2008'den bu yana gazetecilik yapan Alican Uludağ, yargı ve insan hakları gibi konulara odaklanıyor.alicanuludag
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