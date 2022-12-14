İmamoğlu: Bu dava Türkiye'de adaletin kalmadığının ispatı

Ekrem İmamoğlu, yargılandığı davada kararın açıklanmasının ardından Saraçhane'de yaptığı konuşmada, "Bu dava, bozuk düzen diyebileceğimiz bir düzenin davasıdır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası almasının ardından İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de toplanan halka hitaben bir konuşma yaptı.

"Bu mahkeme, bu dava Türkiye'de adaletin kalmadığını ispatı" diyen İmamoğlu, "Bu dava, adalet ve demokrasi gibi ulvi değerleri getirmek istemeyenlerin yönettiği bir davadır. 'Devlet biziz, millet biziz, her şeyin sahibi biziz' diyenlerin hukuku yok sayarak, bir avuç insanın istediği yörüngeye oturmak isteyenlerin ortaya koyduğu iradeyi yönetenlerin davasıdır" şeklinde konuştu.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Keşke bu dava bir hukuk davası olsaydı. Adalet önünde bir yargılanma süreci olsaydı. Bu dava, var olan düzende, bozuk düzen diyebileceğimiz bir düzenin davasıdır."

"Çocuklarımızın gelecekle ilgili umudunun kalmadığı bir ortamda, ortada sudan sebeplerle uydurma gerekçelerle dava üreterek hukuku da zedeleyerek hepimizi yaralayan bir süreçtir bugün yaşadığımız dava" ifadelerini kullanan İmamoğlu, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerin sonuçlarını hatırlattı:

"Kendi düzenlerini korumak için alavere dalavereye başvurarak akla gelmeyen işleri yürürlüğe koyan insanların sürecidir. Bu bozuk düzen, 31 Mart gecesi Anadolu Ajansı üzerinden o verileri kapatıp seçimi elimizden almaya cesaret ettikleri gün başlamıştır. İstanbul'da büyük bir irade ortaya koydunuz. Kocaman bir demokrasi tokadı attınız. Seçimi vermek istemediler, söke söke aldınız!"

"Sadece İstanbul'a değil, Ankara'ya, İzmir'e, Hakkari'ye, Sinop'a, Diyarbakır'a, Trabzon'a, bütün şehirlere sesleniyorum" diyen İmamoğlu, "Bugün burada yaşatılan şey, ülkemizin her yerinde insanlarımıza yaşatılabilir. Milletçe ayağa kalkacağız. Bizi mahkum etmeye kalkanları pişman edeceğiz. Sandıkta edeceğiz!" şeklinde konuştu.

Akşener: Altı genel başkan olarak burada olacağız

Ekrem İmamoğlu'na destek için Ankara'dan Saraçhane'ye giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, halka hitaben bir konuşma yaptı.

"İnsanlar korktuğu zaman zulüm yaparlar, haksızlık yaparlar. Bugün Ekrem kardeşim için verilen bu kararın arkasında bir büyük korku var. Onlar korkuyor, biz korkmuyoruz. Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat diyoruz!" şeklinde konuşan Akşener, halka "Sandıkta gereğini yapacaksınız. O sandıkta helal oylarınızla, demokrasi ile diyeceksiniz ki 'hadi bakalım, sizi gönderiyoruz" sözleri ile seslendi.

Yarın Altılı Masa'nın liderleri olarak İstanbul'da toplanacaklarını belirten Akşener, "Yarın 6 genel başkan olarak burada olacağız. Bu haksızlığın karşısında duracağız" dedi.

Saraçhane'ye çağırmıştı

Ekrem İmamoğlu, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması devam ederken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara İBB binasının bulunduğu Saraçhane'ye toplanma çağrısı yapmıştı. İmamoğlu'nun çağrısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de, çağrıya karşılık vererek, sosyal medya hesabından "Saraçhane'de görüşürüz" mesajını paylaşmıştı.

DW/JD, EC