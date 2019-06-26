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İmam Zahid: "Hem eşcinsel hem de Müslümanız"

Burcu Karakaş
20 saat önce

Cezayir asıllı eşcinsel Fransız imam Dr. Ludovic-Muhammed Zahid, Kasım ayında İstanbul’da düzenlenecek Brand Week etkinliğinin konuşmacılarından biriydi. Ancak Zahid’in oturumu, İslamcı grupların hedef göstermesinin ardından iptal edildi. DW Türkçe, Zahid'le yaşananları konuştu.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87mam-zahid-hem-e%C5%9Fcinsel-hem-de-m%C3%BCsl%C3%BCman%C4%B1z/video-63246118

DW Haber'in ulaştığı İmam Zahid, benzer tehditlerle zaman zaman karşı karşıya kaldığını söyledi. "Radikal görüşleri olan kişilerin bizimki gibi farklı, ilerici ve kapsayıcı topluluklara ölüm tehditleri savurması, baskı yapması, ellerinde başka bir araç olmadığı anlamına geliyor. Zayıf düşüyorlar, bunu hissediyorlar ve insan hakları alanında fikir savaşını kaybediyorlar. Özgürlük, refah, maneviyat hakkında söyleyecek sözleri giderek azalıyor çünkü savundukları sistem son 50 yıldır çalışmıyor" diyen eşcinsel imam geçtiğimiz hafta iktidar yanlısı medya tarafından hedef gösterilmişti. 

İptal kararıyla ilgili ulaştığımız Brand Week yetkilileri, konu hakkında yorum yapmadı.

Ayrıntılar video-haberimizde!

Burcu Karakaş, DW-Mitarbeiterin in Istanbul
Burcu Karakaş Çalışmaları insan hakları alanında yoğunlaşan İstanbul merkezli gazeteci.
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