İlker Çatak'ın filmi Oscar'a aday gösterildi

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Oscar'a aday olan filmleri açıkladı. İlker Çatak'ın Öğretmenler Odası adlı filmi de En İyi Uluslararası Film dalında aday gösterilen filmler arasında.

Alman yönetmen İlker Çatak'ın filmi "Öğretmenler Odası" (Das Lehrerzimmer) En İyi Uluslararası Film dalında Oscar'a aday gösterildi. Los Angeles'taki Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi ayrıca Japonya adına ünlü Alman yönetmen Wim Wenders'in "Mükemmel Günler" (Perfect Days) adlı filmini , İtalya adına "Ben Kaptanım" (io Capitano), İngiltere adına "The Zone of Interest" ve İspanya adına "Kar Kardeşliği" filmini Oscar'a aday gösterdi.

Ayrıca Alman aktris Sandra Hüller, "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Oscar'a aday gösterildi. 45 yaşındaki oyuncunun Fransız yönetmen Justine Triet'in "Anatomy of a Case" filmindeki rolüyle ödüle aday gösterildiği belirtildi.

Almanya adına Oscar'a aday gösterilen "Öğretmenler Odası" bir okulda çığrından çıkan bir tartışmayı ele alıyor. Filmde genç bir öğretmenin okuldaki hırsızlık olaylarını aydınlatmaya çalışması konu ediliyor. Tokyo'da geçen Perfect Days Hirayama adlı tuvalet temizleyen ve kendi küçük hayatında anı yaşayarak mutlu gözüken bir adamın öyküsü üzerine kurulu.

Fotoğraf: Alamode Film/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS/picture alliance

Alman yönetmen Wim Wenders şimdiye kadar üç kez belgesel filmleriyle Oscar'a aday gösterildi. Wenders 2000 yılında aynı adlı Kübalı müzik grubunu anlatan "Buena Vista Social Club", 2012 yılında modern dansçı Pina Bausch'u anlatan "Pina" ve 2015 yılında da Brezilyalı fotoğrafçı Sebastião Salgado'yu anlatan "Tuz" belgeseli ile Oscar'a aday olan Wenders törenden hep eli boş döndü.

Çatak 2015 yılında öğrenci Oscarını kazanmayı başarmıştı. Hamburg Medya Okulu'nda bitirme filmi olan "Sadakat" öğrenci oscarına layık görülmüştü. Şimdiye kadar 4 Alman yapımı En İyi Uluslararası Film dalında Oscar ödülü kazanmayı başardı. 2007 yılında Florian Henckel von Donnersmarck'ın çektiği "Başkalarının Hayatı" bu ödülü kazanırken, 1980 yılında Volker Schlöndorff, bir roman uyarlaması olan "Teneke Trampet" filmiyle, 2003 yılında "Afrika'nın Hiçbir Yerinde" filmiyle bu ödüle layık görüldü. 2022 yılında ise Edward Berger'in yönettiği "Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok" ise 9 dalda Oscar'a aday gösterilmiş ve 4 Oscar kazanmıştı.

Oppenheimer Fotoğraf: Universal Pictures/AP Photo/picture alliance

Oppenheimer 13 dalda aday

Bu yıl 96'ncısı verilecek Oscar Ödüllerinde diğer dallarda adaylar da belli oldu. Christopher Nolan'ın atom bombasının babasının portresini çizdiği "Oppenheimer" En İyi Film dahil 13 dalda Oscar'a aday gösterildi. Frankenstein efsanesini kadın odaklı bir şekilde ele alan Emma Stone'un oynadığı "Zavallılar" (Poor Things) 11 dalda, Martin Scorsese'nin yönettiği "Dolunay Katilleri" (Killers of the Fower Moon) 10 dalda Oscar'a aday gösterildi. Yılın en çok hasılat yapan başrolünde Margot Robbie'nin oynadığı "Barbie" ise 8 dalda Oscar için yarışacak.

Hollywood'un en prestijli yapımlarının yarışacağı 96. Akademi Ödülleri 10 Mart tarihinde Dolby Theatre'de düzenlenen törenle sahiplerini bulacak.

dpa, Reuters / EC, TY

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