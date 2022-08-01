İlk tahıl gemisi Odessa Limanı'ndan ayrıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna tahılı taşıyan ilk yük gemisinin Odessa Limanı'ndan hareket ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yoğun çalışmaları sonucunda mısır yüklü "Razoni" gemisinin Lübnan'a gideceği belirtildi.

Sierra Leone bayraklı gemiyle ilgili yapılan açıklamada, "22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır" denildi.

Razoni'nin yarın İstanbul'da olmasının beklendiğini belirten Milli Savunma Bakanlığı, "Gemi İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da AA yaptığı açıklamada geminin Salı günü TSİ 15.00 sularında İstanbul Boğazı açıklarına ulaşmasının beklendiğini belirtti. Gemi İstanbul Boğazı açıklarındayken yükünün Müşterek Koordinasyon Merkezi'nden ortak bir heyet tarafından kontrol edileceğini söyleyen Akar, aynı protokolün bundan sonraki gemiler için de uygulanacağını belirtti.

Müşterek Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, Lübnan'ın Trablusşam kentine gidecek olan geminin 27 bin ton mısır taşıdığı belirtildi. 186 metre uzunluğundaki geminin yük kapasitesi 30 bin ton.

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Ukrayna'nın 1 milyar dolar gelir beklentisi

Razoni'nin Rus işgalinin başladığı 24 Şubat'tan beri Odessa Limanı'ndan ayrılan ilk tahıl gemisi olduğunu vurgulayan Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov da İstanbul'daki imzalanan anlaşmanın uygulanabilmesini sağlayan tüm ortak ülkelere ve BM'ye teşekkür etti.

Ukrayna Altyapı Bakanı ayrıca, "limanların açılmasının ekonomiye en az 1 milyar dolarlık gelir sağlayacağını ve önümüzdeki yılın ekim sezonunun planlanması için tarım sektörüne de bir fırsat sunacağını" ifade etti.

Odessa'daki limanlarda "16 geminin daha sırasını beklediğini" belirten Kubrakov, "Bugün Ukrayna ve beraberindeki ortakları, dünyadaki açlığı önlemek için yeni bir adım daha attı" dedi.

İlk sevkiyata giden süreç

Ukrayna tahılının savaş nedeniyle ülkeden çıkarılamamasının yol açtığı küresel gıda krizinin hafifletilmesi amacıyla Kiev, Moskova, Ankara ve BM arasındaki imzalanan anlaşmanın ardından kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin resmi açılışı geçen Çarşamba günü gerçekleştirilmişti.

Koordinasyon merkezinin görevleri arasında 22 milyonluk tahıl ve diğer tarım ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılıp küresel piyasaya ulaştırılması sürecinin yürütülmesi başı çekiyor. Gemilerin belirlenen güzergahtan güvenli şekilde geçmesinin sağlanması ve yasaklı silahlar taşıyıp taşımadığının incelenmesi gibi sorumlulukları olan Müşterek Koordinasyo Merkezi'nde Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM'den hem sivil hem de askeri temsilciler yer alıyor.

Rusya ve BM, İstanbul'daki buluşmada Rus tarım ürünlerinin ihracatına yönelik bir memorandum da imzalamıştı. BM, söz konusu memorandumda, tahıl ve gübre gibi bazı Rus ürünlerinin küresel piyasalara erişiminin kolaylaştırılması için Moskova'ya güvence vermişti.

Ukrayna ve Rusya, dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı ülkeleri arasında bulunuyor.

DW,AFP / CÖ,ET