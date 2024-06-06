İliç'te 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İliç'teki altın madeninde 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece toprak altında kalan 9 kişiden sekizi bulunmuş oldu.

Erzincan'ın İliç ilçesinde, bir altın madeninde yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiden üçünün daha cansız bedenine ulaşıldı.

Maden sahasında depolanan liç yığınının kaymasından 114 gün sonra bulunan işçilerin kimlikleri DNA testi ile belirlenecek. Aralamar, toprak kaltında kalan son işçinin bulunması için sürdürülüyor.

Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'ndeki liç sahası, 13 Şubat'ta saat 14.30 sıralarında kaymıştı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, maden sahasında istiflenen yaklaşık 10 milyon metreküp toprak 200 metrelik yamaçtan aşağı doğru aktı. Dokuz işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. Olay sonrası başlatılan aramalardan ilk sonucun alınabilmesi için ise 53 gün geçmesi gerekti, ilk cansız bedene ancak 5 Nisan'da ulaşılabildi.

Çöpler Altın Madeni 2022 yılında da siyanür sızıntısıyla gündeme gelmişti. Altın üretimine 2010'da başlanan madende, 21 Haziran 2022 tarihinde siyanür borularının patlamasıyla bir çevre felaketi yaşanmış; çevre örgütleri ve bölge halkı yaşananlara tepki göstermişti.

anka / MUK,TY

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