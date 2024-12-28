İlhan Taşcı: RTÜK eleştirel yayıncılara 10 kat ceza kesti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, RTÜK'ün 2024 yılı ''karnesini'' paylaştı. Taşcı'nın hazırladığı rapora göre, RTÜK 1 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında iktidarı eleştiren yayınlara yer veren kanallara, iktidara yakın yayınlara oranla 10 kat ceza verdi. Taşcı, "Basın özgürlüğünün önündeki en büyük engele dönüşen RTÜK, eleştirel yayıncıların nefesini kesmekle yetinmeyip; muhalif kanallara yandaşlara göre tam 10 kat ceza keserek, eleştirel yayıncıları ekonomik olarak resmen silkeledi" değerlendirmesini yaptı.

Raporunda, RTÜK'ün uyguladığı ceza oranlarına da yer veren Taşcı, RTÜK bir yıl içerisinde iktidara yakınlığıyla bilinen kanallara yalnızca 4 idari para cezası uyguladığını söyledi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu binası Fotoğraf: Alican Uludağ/DW

Cezaların kanallara dağılımının Beyaz TV'ye 1, TGRT Haber'e 1, Akit TV'ye 1 ve ATV'ye 1 olmak üzere toplam 4 yaptırım şeklinde olduğunu söyleyen Taşcı, verilen kararlar uyarınca bu yayıncıların ödemesi gereken tutarın 18 milyon 450 bin lira olduğunu, bu tutarın en büyük bölümü olan 18 milyon lirayı ATV'nin ödeyeceğini belirtti.

Buna karşın, Now (eski adı Fox) TV'ye 10, TELE 1'e 9, Flash Haber'e 9, Sözcü TV'ye 6, Halk TV'ye 5, Açık Radyo'ya 3 yaptırım olmak üzere toplam 42 ceza kesildi. RTÜK'ün verdiği bu kararlar karşılığında yayıncıların ödemesi gereken ceza tutarı ise 63 milyon 50 bin liraya ulaştı. Eleştirel yayıncılara, iktidara yakın olanlara göre, 10 kat yaptırım uygulanırken, ödenecek ceza tutarı da 3,5 kat olarak gerçekleşti.

RTÜK YouTube yayınlarından rahatsız To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

CHP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçilen İlhan Taşcı, ''Bu sonuçlar gösteriyor ki, 'Cumhurbaşkanının talimatını emir telaki ederim' diyen RTÜK Başkanı, kendince 2024 yılında görevini yerine getirdi. Gören de kendisinin bu göreve yayıncıların sesini kısmak, ekranlarını karartmak, radyoların yayın hayatına son vermek için seçildiğini sanır'' değerlendirmesini yaptı.

"RTÜK Başkanı, muhalif yayıncıları ekonomik olarak silkeledi"

''Eleştirel yayıncılarla, yandaşlar arasındaki 10 katlık ceza farkının RTÜK Yasası ya da yayın ilkeleriyle değerlendirilemeyeceğini'' vurgulayan Taşcı, şunları söyledi:

''Aradaki bu 10 katlık fark iktidarın eleştirel yayıncılara bakışı, seslerini kısmaya yönelik adımları, basın özgürlüğüne karşı nasıl bir bakış geliştirdikleri biçiminde okumak gerekir. Cumhurbaşkanının CHP'li belediyelere yönelik bakanlara verdiği 'silkeleyin' talimatından vazife çıkaran RTÜK Başkanı da 2024 yılında muhalif yayıncıları resmen ekonomik olarak silkeledi."

Taşcı'nın raporunda yer verdiği bilgilere göre, RTÜK 2024 yılında 6 uyarı, 4 katalogdan çıkarma, 5 program durdurma, 5 geçici yayın durdurma kararı verildi. Aynı dönemde 7 lisans iptal edildi. Rapora göre, RTÜK 2024 yılında internet ortamında 78 içeriğin çıkarılması ve/veya erişiminin engellenmesine karar verdi.

''Düşünce ve ifadenin yayılmasını, duyulmasını engelleyen bir yapı''

Açık Radyo'nun teknik bir aksaklık ve bilgi eksikliği nedeniyle ortaya çıkan durumu RTÜK Başkanı'nın kendisi açısından bir fırsat olarak değerlendirip 30 yıllık radyonun yayın hayatına son verdiğini hatırlatan Taşcı, şu değerlendirmeyi yaptı:

''RTÜK'ün yasal varlık nedeni sektörde rekabet koşullarını sağlamak, ifade özgürlüğünün önüne açmakken, uygulamada basın özgürlüğünün önündeki en büyük takoz olarak karşımıza RTÜK çıkıyor. Düşünce ve ifadenin yayılmasını, duyulmasını engelleyen bir yapı. Bu yapının ivedilikle revize edilmesi, çağın koşullarına uygun olarak yasasının nesnel hale getirilmesi, eğilip bükülmesine izin verilmemesi bir zorunluluktur. İktidarın ve RTÜK Başkanının hayali, çok kanallı ama tek sesli bir Türkiye.''

"Para cezası ile yıldırma baskısı, gelecek yıl da sürecek"

Üst Kurul gündemini belirleme yetkisinin yasayla RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e ait olduğuna işaret eden İlhan Taşcı, ''RTÜK Başkanı yetkisini kötüye kullanarak, tamamen iktidarın bakış açısı ve çıkarı doğrultusunda hareket ederek kurul gündemini belirliyor. Arkasına aldığı iktidar gücüyle arenaya çıkmış bir gladyatör gibi elindeki kılıcı, beğenmediği yayıncıların soluğunu kesmek için sallayıp duruyor. 2024 yılındaki tablo gösteriyor ki, eleştirel yayınları karartma, kapatma, program durdurma, para cezasıyla yıldırma baskısı maalesef gelecek yıl da sürecek'' diye konuştu.

DW, ANKA / EC, SÖ

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