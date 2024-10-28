İktisatçılardan asgari ücret zammıyla ilgili ortak çağrı

Türkiye'de 100'ü aşkın iktisatçı, asgari ücrete yapılacak zamda beklenen enflasyonun değil, gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması için çağrıda bulundu.

Türkiye'de çok sayıda iktisatçı ve akademisyen, ekonomi politikalarında değişim çağrısıyla ortak bir bildiri yayımladı.

"Asgari Ücret Politikası ve Enflasyon Yükünün Adil Dağılımı" başlıklı bildiride Türkiye'de uzun süredir devam eden yüksek enflasyon sorununun dar gelirlilerin ve asgari ücretle çalışanların yaşam standartlarını ciddi ölçüde düşürdüğüne dikkat çekilerek, "Son dönemde uygulanan para ve maliye politikaları, enflasyonla mücadele hedefi doğrultusunda şekillendirilmektedir. Ancak, 2024 yılı Temmuz ayında asgari ücret artışından kaçınılması ve 2025 yılı Ocak ayı için öngörülen artışın gerçekleşen enflasyon yerine beklenen enflasyon oranı (%25) baz alınarak belirlenmesi planı, bilimsel ve sosyal açıdan kaygı vericidir" ifadelerine yer verildi.

Sosyal devlet vurgusu

Bildiriye imza koyan iktisatçılar, "enflasyonla mücadelenin toplumsal maliyetinin adil dağıtılması gerektiğini, asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasının sosyal devletin bir gerekliliği olduğunu, gerçekleşen enflasyon oranının altında yapılacak ücret artışlarının gelir dağılımını daha da bozacağını, enflasyonla mücadelenin başarısının dar gelirlilerin yaşam standartlarının düşürülmesi pahasına sağlanamayacağını" vurguladı.

Bildiride iktisatçılar, ekonomi politikası yönetenlere yönelik "Asgari ücret artışlarında gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması, gelir dağılımını da gözeten bütüncül bir ekonomi politikası izlenmesi konularında acilen adım atmaya davet ediyoruz" çağrısında bulundu.

Metne imza atan iktisatçılardan Prof. Dr. Ceyhun Elgin, "ekonomi politikalarına yön verenlere, memleketimizin ekonomisi hakkında dertlenen ve düşünen 126 iktisatçının ortak çağrısı" olarak nitelendirdiği bildiriyi X hesabından paylaşırken, "Enflasyon yükünün adil dağılımı için gerekli adımları atmanın zamanı, şimdi!" ifadelerini kullandı.

DW/SÖ,CÖ

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