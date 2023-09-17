İklim aktivistleri Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nı boyadı

İklim aktivist grubu "Son Nesil" (Letzte Generation), Almanya'nın başkenti Berlin'in sembollerinden Brandenburg Kapısı'nı iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla sarı ve turuncu sprey boyayla boyadı. Polis, yapının altı sütununun da eylemden etkilendiğini açıkladı.

"Son Nesil" Sözcüsü Marion Fabian tarafından yapılan açıklamada, Pazar günü gerçekleşen eylemle fosil yakıtların terk edilmesi ve iklim değişikliği konusunda daha fazla siyasi adım atılması gerektiği mesajını vermek istedikleri belirtildi. Açıklamada, "En geç 2030'da petrol, gaz ve kömürü bırakmış olmamız gerekiyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bu konuda açıkça konuşmasının zamanı geldi" denildi. Açıklamada ayrıca eylem için önceden hazırlanmış yangın söndürme tüpleri kullanıldığı belirtildi.

14 kişi gözaltına alındı

Polis yaptığı açıklamada, eylem nedeniyle 40 polisin görev yaptığını ve 14 kişinin gözaltına alındığını aktardı. Gözaltına alınanlar hakkında kamu malına kasten zarar vermeden soruşturma açılacağı belirtildi. Polis ayrıca aktivistlerin Brandenburg Kapısı'na tırmanmak istediklerini, bunun için kapının batı tarafına bir hidrolik kaldıraç getirdiklerini ancak polisin bunu tespit ederek eylemi engellediğini açıkladı.

"Son Nesil" grubu yakın zamanda bir dizi yeni eylemler yapacaklarını açıklamıştı. Pazartesi gününden itibaren Berlin'de yol ortasına oturarak sokak kapatma eylemleri planladıklarını belirtmişlerdi. Polis ise bu tarz eylemlere karşı daha hızlı tepki vermek üzere önlem alarak, şehrin önemli yollarını ve otoyol çıkışlarını gözlem altında tutacak.

Almanya, 2045 yılı itibarıyla iklim nötr olmayı hedeflerken, "Son Nesil" grubu Almanya'nın 2030 yılında fosil yakıtları kullanmayı bırakmasını talep ediyor.

dpa, AFP/DÇÜ, JD

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