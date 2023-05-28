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Fotoğraf: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance
PolitikaTürkiye

İkinci tur: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy kullandı

2 saat önce

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yarışan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oylarını kullandı. Her iki aday da vatandaşları sandığa davet etti.

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Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ikinci turunda oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda, CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Ankara'daki Arjantin İlkokulu'nda oy verdi.

Recep Tayyip Erdoğan oyunu eşi Emine Erdoğan'la birlikte verdi.
Recep Tayyip Erdoğan oyunu eşi Emine Erdoğan'la birlikte verdi.Fotoğraf: Murad Sezer/AP Photo/picture alliance

Oy kullanmaya eşi Emine Erdoğan'la birlikte giden Recep Tayyip Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk demokrasi hayatımızın ilk defa iki turlu bir seçime şahit oluyoruz. Birinci tur malum, 14 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Şimdi ikinci turu da 28 Mayıs'ta gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabii şimdi burada partiler yok, bir metre boyunda bir oy pusulası yok. Sadece iki aday söz konusu. Bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için de inanıyorum ki çok seri bir şekilde inşallah bugünkü oylama da bitecektir" dedi.

Erdoğan, "Türk demokrasi hayatının Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz bir vaka ve bu dünya tarihinde böyle yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok. Ama Türkiye, yüzde 90'a varan bir katılımla demokratik bir mücadelesini en güzel şekilde verdi ve bugün de bunu inanıyorum ki aynı şekilde gerçekleştirecektir" diye ekledi.

Erdoğan, "Ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu: Vatandaşlar sandıklara sahip çıksın

Oy kullanmaya eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte giden Kılıçdaroğlu ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için bu ülkeye gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar, oylarını kulandıktan sonra da sandıklara sahip çıksınlar.Çünkü bu seçim çok zor koşullarda gerçekleşen bir seçimdir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte kullandı.Fotoğraf: Burak Kara/Getty Images

CHP Genel Başkanı "Her türlü karalama, her türlü iftira yapıldı. Ama ben halkın sağ duyusuna güveniyorum. Ve mutlaka bu ülkeye demokrasi gelecek, özgürlük gelecek. İnsanlar huzur içinde bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında gezebilecekler ve siyasetçileri de özgürce eleştirebilecekler. Sandığa gidip oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara buradan yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum" diye ekledi.

DW/CÖ,EC

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