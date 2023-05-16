İkinci tur: CHP yurt dışı seçim takvimine itiraz edecek

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy aldığı bazı ülkelerde seçimlerin ikinci turunda oy verme süresinin iki günle sınırlandırılması üzerine YSK'ya itiraz edecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerininikinci turunda yurt dışındaki oy verme işlemleri 20 Mayıs'ta başlayacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimlerden önce yaptığı açıklamada, ikinci tura gidilmesi hâlinde, yurt dışında ve gümrük kapılarındaki oy kullanma işleminin 20 Mayıs'ta başlayacağını duyurmuştu. YSK, yurt dışındaki oy kullanma süresinin 24 Mayıs'ta sona ereceğini, gümrük kapıları içinse son günün 28 Mayıs olacağını açıklamıştı.

Ancak Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda açık farkla yüksek oy aldığı ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde ikinci turda sadece iki gün oy verilebilecek olması tepkilere yol açtı.

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Seçim başlamadan önce ikinci tura kalması hâlinde, ABD'de oy kullanma işleminin beş gün olacağı bize iletilmişti. Hatta biz beş gün için sandık görevlilerinin ve müşahitlerin isimlerini hazırlamıştık. Dün akşama kadar Washington Büyükelçilik ve Konsoloslukların websitesinde de beş gün yazılıydı. Dün gece YSK bunu değiştirdi ve iki güne düşürdü" dedi.

Özcan, "Bu gün sayısını azaltma işlemi ne tesadüf ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun rekor sayıda oy aldığı ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Japonya gibi ülkeler için kullanıldı" diye ekledi.

Kılıçdaroğlu seçimlerin ilk turunda ABD ve Kanada'da yüzde 80, İngiltere'de yüzde 79, Japonya'da yüzde 62, Avustralya'da ise yüzde 54 oy aldı.

CHP: Topu birbirlerine atıyorlar

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan ise Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Seçimlerle ilgili tüm kararları Yüksek Seçim Kurulu alır. Dış Temsilcilikler alınan kararları uygularlar. Bu kurulun işleyişi ve kurula itiraz yolları da açıktır" dedi.

Ancak CHP'li yetkililer, YSK ve Dışişleri Bakanlığının bu konudaki sorumluluğu birbirine yüklediğini iddia ediyor.

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre CHP, ABD'deki Türkiye vatandaşlarından gelen şikâyetleri YSK ve Dışişleri Bakanlığına iletti.

YSK'dan gelen yanıtı açıklayan CHP'li bir kaynak, "Bu hususta yetki YSK'da değil, Dışişleri Bakanlığındaymış. Yani süreleri YSK'ya Dışişleri Bakanlığı öneriyor, onlar da onaylıyormuş" dedi.

Yurter Özcan da "YSK ve Dışişleri Bakanlığı topu birbirine atıyor. Lojistik sebepler bahane edilemez çünkü ilk baştan itibaren beş gün olarak belirlenmişti" dedi.

Özcan, YSK'ya bugün yapılacak itiraza ilişkin dilekçelerin hazırlanmakta olduğunu sözlerine ekledi.

Seçimlerin ilk turunda 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs'a kadar sürmüştü.

Almanya'daki oy verme işlemi

Seçimlerin ikinci turunda Almanya'da kurulacak sandıklarda 20 Mayıs-24 Mayıs tarihlerinde oy verilebilecek. Daha önce söz konusu günlerde sandıklardaki oy verme işleminin saat 8'den saat 23'e kadar süreceği duyurulmuştu. Ancak daha sonra sandıkların kapanma saati 23'ten 22'ye çekildi.