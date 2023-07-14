İki ton eroin kaçıran zanlıların iddianamesi hazır

İran'dan Hollanda'ya iki tondan fazla eroin kaçıran çeteye yapılan baskında yakalanan, aralarında Türkiye vatandaşlarının da olduğu beş kişi hakkında Dresden Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.

Geçen yıl Almanya ve Hollanda'da düzenlenen baskınlarda yakalanan ve İran'dan Almanya'ya yüksek miktarda uyuşturucu kaçırmakla suçlanan beş kişi hakkında, Dresden Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, ikisi İran, biri Türkiye, biri Türkiye ve Sırbistan, biri de Almanya vatandaşı olmak üzere toplam beş kişiye, İran'dan Almanya'ya toplam 2 bin 100 kilogram eroini sabun gibi deklare ederek kaçırma suçlamasının yöneltildiği belirtildi.

2021 ve 2022 yıllarında, her birinde 700'er kilogram eroin kaçırdığı iddia edilen grubun, söz konusu uyuşturucuyu İran'dan Almanya'nın Sakonya Eyaleti'ne, oradan da Hollanda'ya götürdüğü ve bu uyuşturucuyu 15 milyon 500 bin euroya sattığı öne sürülüyor.

Savcılığın iddianamesinde, grubun yine 700 kilogram eroini sabun olarak deklare edip, Dubai'den Hamburg Limanı'na kaçırmaya çalıştığı sırada, emniyet birimlerinin operasyonu sonucu ele geçirildiği belirtiliyor. 8-9 Eylül 2022'de yakalanan 700 kilogram uyuşturucu, Almanya'da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki eroin olma özelliğine sahip. Gizli takibe alınan çeteye yönelik baskınlarda, Hamburg ve Chemnitz kentleriyle Hollanda'da aramalar yapılmış ve beş zanlı gözaltına alınmıştı.

Soruşturmayı yürüten Dresden Savcılığı, zanlılara, organize şekilde, az olmayan miktarda uyuşturucu kaçakçılığı yapma suçlamasını yöneltiyor. 55 yaşındaki Alman ile 64 yaşındaki İranlı zanlınınn kısmi itiraflarda bulunduğu belirtilirken, 41 yaşındaki Türkiye ve Sırbistan vatandaşlıkları olan zanlı dışında gruptan kimsenin sabıkasının bulunmadığı bildirildi.

Nasıl yakalandılar?

Almanya ve Hollanda'da on konut ile iş yerine düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan beş kişiden şu anda 41 yaşında olan Türk-Sırp vatandaşı zanlının çetenin başı olduğu bildirilmişti. 53 yaşındaki Türk vatandaşı diğer zanlının da çete lideri ile Almanya sorumlusu arasında bağlantı kurduğu iddia edilmişti. Soruşturmayı yürüten yetkililer, söz konusu eroinin operasyonlardan önce, Ağustos ayı sonunda, Hamburg'da ele geçirildiğini, ancak soruşturmanın gizli yürütülmesi ve sürmesi nedeniyle bu konuda kamuoyunun daha sonra aydınlatıldığını haber vermişti.

dpa,DW / ETO,ET

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