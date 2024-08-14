İki milletvekili ve 13 belediye başkanı AKP'ye geçti

AKP'nin 23'üncü yılı kutlamalarında iki milletvekili ve 13 belediye başkanı AKP'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "AKP'li yılların her alanda Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi" olduğunu dile getirdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kuruluşunun 23'üncü yıl dönümünü, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen bir programla kutladı. Kutlamaya bakanlar, milletvekilleri ve 81ildeki parti kadrolarının yanı sıra AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Kutlamalarda başka partilerden istifa eden iki milletvekili ve 13 belediye başkanı AKP'ye geçti. İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye geçen İstanbul Milletvekili Seyithan İşsiz ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ergasun Yücel ile belediye başkanlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AKP rozeti takıldı.

AKP'ye geçen belediye başkanlarının listesi şöyle:

Adana Saimbeyli - Mahmut Dal (Bağımsız)

Adana Feke - Cömert Özen (YRP)

Elazığ Arıcak / Bükardi - Ali Açmaz (Bağımsız-YRP'den istifa)

Erzurum Aziziye - Emrullah Akpunar (YRP)

Erzurum Horasan - Hayrettin Özdemir (İyi Parti)

Erzurum Köprüköy - Nevzat Karasu (YRP)

Konya Doğanhisar - Ali Öztoklu (Bağımsız - YRP'den istifa)

Muş Bulanık - Fehim Kaya (YRP)

Muş Merkez Yeşilova - Ömer Faruk Yenilmez (YRP)

Ordu Çaybaşı - Mesut Karayiğit (YRP)

Samsun Ayvacık - Refahattin Şencan (YRP)

Şanlıurfa Birecik - Mehmet Begit (Bağımsız - DEM Parti'den istifa)

Uşak Banaz - Zafer Arpacı (Bağımsız)

"Her alanda Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi"

AKP 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin AK Partili yılları her alanda Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olarak kayıtlara geçmiştir" dedi.

"23 yılda sadece yol, köprü, havalimanı, baraj yapmadık; Türkiye'de sivil siyasetin alanını da genişlettik, hak ve özgürlüklerde sessiz devrime imza attık" diyen Erdoğan "23 sene evvel halktan yükselen değişim dalgasının ürünü olarak siyaset sahnesine çıkan AK Parti'nin, yeni dönemin ruhunu ıskalaması tabii ki düşünülemez. Başlatacağımız Büyük Kongre maratonumuzu sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendini yorulmuş hisseden varsa kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Hiçbir arkadaşım, koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değil. Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalı. Bunun vebali, hesabı ağırdır. Unutmayın biz, bu aziz milletin de aziz ümmetin de umuduyuz" diye konuştu.

"Farklı yaşam tarzlarını birbiriyle çatıştırmak, Türkiye'de bu çatışmayla istikrarsızlık oluşturmak isteyen, kökü dışarda girişimlerin tamamının farkındayız" diyen Erdoğan "Ezana, bayrağa, camiye, Kur'an'a, cami cemaatine, kutsal değerlerimize saldırmayı aklının ucundan geçirenin gözünün yaşına bakmayız. Ezanla, bayrakla, camiyle, cami cemaatiyle derdi olan, bu değerlere husumet besleyen bu milletin, Türk'ün düşmanıdır ve bu zihniyete müsamaha göstermeyiz. Gençlerimizin zehirlenmesine, topraklarımızın İslam ve Müslüman karşıtı lümpen ırkçılık illetiyle işgal edilmesine göz yumacak bir parti bir iktidar değiliz" ifadelerini kullandı.

DW / EC,ET

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