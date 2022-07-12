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BM Güvenlik Konseyi'nin Mayıs ayındaki bir oturumu
BM Güvenlik Konseyi'nin Mayıs ayındaki bir oturumuFotoğraf: UN Photo/Handout via Xinhua/IMAGO
PolitikaSuriye

İdlib'e insani yardımların süresi 6 ay uzatıldı

1 saat önce

Suriye'nin kuzeyindeki bölgeye BM kontrolünde yapılan yardımların süresi Güvenlik Konseyi kararıyla Ocak 2023'e kadar uzatıldı. Rusya geçen hafta 1 yıllık uzatma kararını veto etmişti.

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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzeyinde silahlı grupların kontrolünde olan İdlib'e insani yardımların süresini 6 ay uzatan kararı onayladı.

Geçen hafta yardımların süresinin 1 yıl uzatılmasını öngören karar Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesiRusya'nın vetosu nedeniyle kabul edilmemişti. Bunun üzerine İrlanda ve Norveç temsilcisi, insani yardımların 10 Ocak 2023'e kadar Türkiye'nin Cilvegözü sınır kapısı üzerinden sürdürülmesini öngören yeni bir karar taslağı hazırladı. 15 üyeli Konsey, 12 oyla karar taslağını kabul etti. Geçen hafta 1 yıllık uzatma kararına destek veren ABD, İngiltere ve Fransa bu kez çekimser oy kullandı. Süre dolduğunda yeniden bir uzatma gündeme gelirse yine Güvenlik Konseyi'nin onayı gerekecek.

BM'nin kontrolünde İdlib'e yapılan insani yardımların süresi Pazar gecesi dolmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le pazartesi günü yaptığı telefon görüşmesindeİdlib'e insani yardımları sağlayan mekanizmanın yetkisinin uzatılmasını istemişti.Türkiye'nin Suriye sınırında bulunan Cilvegözü sınır kapısından şimdiye kadar insani yardım taşıyan yaklaşık 10 bin TIR geçti. Yardımların 4 milyon kişinin yaşadığı bölgeye ulaştırılamaması durumundaİdlib'de ciddi bir açlık krizinin baş göstermesinden endişe ediliyordu.

İdlib, Suriye'de isyancıların elinde kalan son bölge. El Kaide bağlantılı radikal İslamcı Hayat Tahrir el-Şam, İdlib'teki en güçlü grubu oluşturuyor. 

AP / GY, EC

 

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