İdlib'de Rus bombardımanı: 7 ölü

Rusya'nın Suriye'nin İdlib bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında 4'ü çocuk 7 kişinin öldüğü bildirildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin sahadaki kaynaklarından aktardığına göre Cisr eş-Şuğur ilçesinde Rus saldırısı sonucu kardeş olan 4 çocuk, 2 erkek ve kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti.

Gözlemevi yöneticisi Rami Abdül Rahman, ölen çocukların hepsinin 10 yaşından küçük olduğunu, enkaz altında kadın ve çocuklar dahil başka insanların da bulunduğunu belirtti. Rahman, saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun komşu Hama vilayetinde Esad rejiminden kaçarak İdlib'e gelen Suriyeliler olduğunu belirtti.

AFP haber ajansına konuşan baba Ayhman Mozan, ilk saldırı sırasında uykuda olduklarını belirterek dört çocuğunu kaybettiğini, eşini enkazın altından kurtardığını, evlerinin tamamen yıkıldığını kaydetti.

İdlib, Rusya'nın desteklediği Esad rejimine karşı silahlı muhalefetin son kalesi konumunda. Bölgenin geniş kesimleri, El Kaide'nin eski Suriye kolu mensuplarından oluşan Hayat Tahrir Şam örgütünün kontrolü altında. Türkiye'nin desteklediği gruplar da bölgede faal.

Türkiye ile Rusya, 2018 yılında imzaladıkları Soçi Mutabakatı ile İdlib vilayetinde silahsızlandırma bölgeleri oluşturulması, bu bölgelerin teröristlerden arındırılması ve ateşkesin Türk ve Rus askerleri tarafından denetlenmesini öngörüyordu. Ancak anlaşma tam anlamıyla hayata geçirilemezken Türkiye ile Rusya arasında zaman zaman gerginlik yaratmaya devam ediyor.

AFP/BK,EC