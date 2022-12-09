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Çin'in Berlin Büyükelçiliği
Çin'in Berlin BüyükelçiliğiFotoğraf: picture-alliance/dpa/W. Rothermel
Hukuk ve AdaletÇin

İddia: Çin'in ülke dışında 102 "polis karakolu" bulunuyor

3 saat önce

Çin'in yurtdışındaki vatandaşlarını izlemek ve etki altına almak için "polis karakolu" olarak işlev gören bürolar kurduğu ileri sürülüyor. Dünya genelinde bu tipte 102 karakol olduğu tahmin ediliyor.

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Madrid merkezli sivil toplum kuruluşu Safeguard Defenders'ın hazırladığı rapora göre Çin'in kendi toprakları dışında polis karakolu olarak kullandığı 102 adet hizmet bürosu bulunuyor. Toplam 53 ülkede bulunan bu yasa dışı karakollardan 11'i İtalya'da, 9'u İspanya'da, 4'ü Fransa'da, 3'ü İngiltere'de ve 3'ü de Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) faaliyet gösteriyor.

Safeguard Defenders söz konusu yapıların Çin'in yurt dışındaki muhaliflerini izlemek için kurduğunu ileri sürüyor. Pekin ise bu iddiaları reddediyor ve bunların yurt dışındaki Çinlilere ehliyet vb. gibi konularda yardımcı olan hizmet büroları olduğunu savunuyor.

Almanya'da iki tane var

Safeguard Defenders'ın raporuna göre Almanya'nın Frankfurt kentinde de bu tip bir yasa dışı polis karakolu bulunuyor. Bağımsız milletvekili Joana Cotar, Federal Hükümet'e iddiayla ilgili bir soru önergesi sundu. Hükümetin önergeye verdiği yanıtta, Alman güvenlik makamlarının tahminlerine göre Çin'in Almanya'da bu tarz iki yapılanması olduğu belirtildi.

Yanıtta bu karakolların, "kişilere bağlı ve mobil oldukları, ancak sabit büroların söz konusu olmadığı" belirtildi. Alman haber ajansı dpa'ya göre Almanya'da beş "bölge sorumlusu" Çinlilere ve Çin kökenli Almanlara hukuki danışmanlık, onay ve başvuru belgelerinde destek veriyor. Çin hükümeti, chat ortamında verdiği bu yardımları Almanya'daki vatandaşları hakkında bilgi toplamak ve kendi ideolojik görüşlerini yaymak için kullanıyor. Söz konusu "bölge sorumlularından" birinin Berlin'de bulunduğu, şahsın hem Çin hem de Almanya vatandaşlığına sahip olduğu tahmin ediliyor. Binlerce kişinin de sunulan bu yardımlardan faydalandığı kaydediliyor.

"Deniz aşırı polis karakolları", "klasik göç veren bölgelerden gelen, Çin diasporasındaki özel kişilerce" faaliyet gösteriyor. Federal Hükümet, Cotar'a verdiği yanıtta konuyla ilgili "Çin Büyükelçiliği ile temas halinde olunduğunu" belirttti. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın da konuyla ilgili Çin'e bir protesto notası verdiği öğrenildi.

Alman milletvekili Cotar, söz konusu yapıların "derhal dağıtılması" gerektiğini belirterek, "Temas halindeyiz" açıklamasının "kötü bir şaka" olduğunu söyledi.

Almanya İçişleri Bakanlığı, güvenlik makamlarının bu büroları yasal hukuk çerçevesinde gözetim altında tuttuğunu ve eldeki tüm verilerin önemle üzerine gidildiğini açıkladı. Bakanlık, bu çerçevede Federal Hükümet ile eyalet yönetimleri arasında yakın bir bilgi alışverişi olduğunu ifade etti.

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky dün yaptığı açıklamada Çin'in başkent Prag'da bulunan iki "polis karakolunun" kapatıldığını söylemişti. Lipavsky Denik N adlı gazeteye yaptığı açıklamada "Bu hafta Çin Büyükelçisi ile konuyu görüştüm. Bana Çekya'da kapanacaklarının güvencesini verdi" dedi.

 

dpa / EC, ET

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