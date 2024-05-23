İbrahim Reisi Meşhed'te defnedildi

Geçen Pazar günü helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için memleketi Meşhed'de cenaze töreni düzenlendi. Reisi, Meşhed'de binlerce kişinin katıldığı törenin ardından İmam Rıza Türbesi'ne defnedildi. İran devlet demiryolu şirketi, törene katılmak isteyenler için Tahran'dan kuzeydoğudaki Meşded'e özel seferler düzenledi.

Salı günü Tebriz'de başlayan cenaze merasimlerini, Reisi'nin dini eğitim aldığı Kum kenti ve Tahran'daki törenler izlemiş, Çarşamba günü Tahran Üniversitesi yerleşkesinde yapılan törende cenaze namazını İran'ın 85 yaşındaki dini lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırmıştı.

On binlerce insan İbrahim Reisi'nin cenaze töreni için Meşhed'te bir araya geldi Fotoğraf: Ilya Pitalev/Sputnik/SNA/IMAGO

Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dahil 9 kişinin öldüğü kazanın ardından ülkede 5 gün süreyle yas ilan edilmişti. Perşembe günü ayrıca Abdullahiyan için başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binası önünde askeri bando eşliğinde tören düzenlendi.

Reisi'nin ölümü ülkede farklı tepkilere yol açtı. On binlerce destekçisi kalabalık anma törenlerine katılırken; muhalifler eski Cumhurbaşkanı'nın "Tahran kasabı" olan lakabını, Mahsa Amini'nin ölümü ve buna yönelik protestolar sırasında alınan sert tedbirleri hatırlattı.

dpa / MUK,ET

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