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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
İbrahim KalınFotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA/picture alliance
ToplumFransa

İbrahim Kalın'dan Fransa'ya PKK tepkisi

2 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Paris'te üç kişinin öldürüldüğü saldırıyı protesto sırasında çıkan olaylara tepki göstererek, Fransa'ya "Bu Fransa'daki PKK" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nde üç kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı sonrasında düzenlenen protesto gösterilerinde çıkan olaylardan PKK'yı sorumlu tutarak, Fransa'yı eleştirdi. 

Twitter hesabından gösterilere dair bir video kesidi paylaşan Kalın Fransa'ya yönelik, "Bu Fransa'daki PKK. Sizin Suriye'de desteklediğiniz aynı terör örgütü" ifadesini kullanarak, "Aynı PKK son 40 yılda binlerce Türk, Kürt ve güvenlik güçlerini öldürdü. Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar. Hâlâ sessiz mi kalacaksınız?" dedi.

Paris'te geçen Cuma günü Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı düzenleyen 69 yaşındaki zanlı üç kişiyi öldürmüş, üç kişiyi de yaralamıştı. Zanlı, sağlık durumunun gözaltı koşullarına uygun olmadığı gerekçe gösterilerek doktorlar tarafından pskiyatri kliniğine gönderilmişti.

Paris'te dün saldırıyı protesto için düzenlenen gösterilerde polisle bazı göstericiler ile arasında çatışma çıkmıştı. Polise taş ve sert cisimler fırlatan göstericilerin bir kısmı arabaları devirmiş ya da ateşe vermişti. Sokaklarda ateş yakan bazı göstericilerin de PKK bayrakları taşıdığı görülmüştü.

 

DW / HT,ET

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