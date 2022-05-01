İbrahim Kalın, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. Kalın, başta Mariupol olmak üzere sivillerin tahliyesi ve insani koridor açılması konularını ele aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yer aldığı heyet, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştirdi.

Kalın ziyaret kapsamında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrei Yarmak ile de görüşen Kalın, ayrıca Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde Türk vatandaşları ve Kırım Tatar Türkleriyle iftarda buluştu.

Kiev'e giden heyette Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da yer aldı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kiev ziyareti hakkında değerledirmede bulunan Kalın, "Türkiye savaşın sona ermesi için çok yönlü çaba ve girişimlerine devam edecek. Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğü temelinde çözüm bulunması ve tüm tarafları kapsayan bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi imkansız değil" dedi.

Kalın, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde AA muhabirine yaptığı açıklamadaysa, "Bu ziyaretimizin amacı, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve tabii ki devam eden savaşla ilgili görüşmeler yapmak ve özellikle savaşın sonlandırılması ile ilgili çalışmalara katkı sunmak" diye konuştu.

Kiev'e giden heyette İbrahim Kalın'ın yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da yer aldı Fotoğraf: DHA

Öncelikli hedeflerinin çatışmaların müzakere ve diyalog yoluyla sona erdirilmesi olduğunu belirten Kalın, "Hem bu konuları görüşmek hem de Mariupol başta olmak üzere buradan sivillerin tahliyesi, insani bir koridorun açılması ve diğer konularla ilgili kapsamlı görüşmeler yaptık" dedi.

Türkiye geçen Mart ayında önce Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba arasındaki bir buluşmaya, ardından da İstanbul'da bu iki ülkeden müzakerecilerin katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yapmıştı.

Bu görüşmelerin barış sürecindeki önemine değinen Kalın, "Özellikle İstanbul sürecinin devam ettirilmesi, bu savaşın sonlandırılmasında kilit bir rol oynayabilir. Bununla ilgili çalışmalarımızı da yoğun bir şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Geçen hafta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Zelenskiy hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmeleri yaptığını hatırlatan Kalın, Kiev'e gerçekleştirdikleri ziyaretin Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki görüşmede kararlaştırıldığını söyledi.

DW/CÖ,HT