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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğluFotoğraf: İBB
PolitikaTürkiye

İBB Başkanı İmamoğlu'nun davası ertelendi

6 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası 21 Eylül tarihine ertelendi.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87bb-ba%C5%9Fkan%C4%B1-i%CC%87mamo%C4%9Flunun-davas%C4%B1-ertelendi/a-61993239

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı ve Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 21 Eylül tarihine ertelendi. 

Davada duruşma salonunun küçük olması nedeniyle girişte izdiham yaşandı. CHP'li vekillerin duruşmanın büyük bir salona alınması talebi kabul görmedi. Mahkeme başkanı, salonda duruşma yapılabilecek seviyede kalabalık oluşmadan davaya başlamayacağını söyledi. Bunun üzerine aralarında avukat ve basın mensuplarının da olduğu çok sayıda kişi salon dışına çıkarıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının reddi hakim talebi reddedildi. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, dosyada sundukları uzman raporunda İmamoğlu'nun söyleminin YSK üyelerine yönelik olmadığının tespit edildiğini dile getirdi. Duruşma savcısı, tanıkların dinlenmesi için süre verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti tarafından bu talebin kabul edilmesiyle gelecek duruşma 21 Eylül'e ertelendi.

Ne olmuştu?

30 Ekim 2019 günü Fransa'nın Strasbourg kentinde Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde konuşan İmamoğlu, yerel seçimlerde eşitsizlik ve adaletsizlikleri eleştiren bir konuşma yapmıştı. İmamoğlu konuşmasında "İktidar, manipülasyonla kazanamadığı seçimi, seçimleri yönetmekle yetkili olan Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla iptal ettirerek kazanmak istedi. Ama iktidarın gücüne rağmen yurttaşlarımızın güçlü iradesi 23 Haziran gecesi bir kez daha ve çok daha gür bir sesle demokrasiden yana oldu" demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019 tarihinde İmamoğlu’nun konuşmasına atıfta bulunarak "Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu aynı gün Üsküdar Fethipaşa Korusu’nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada "31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır" demişti.

Bu sözler üzerine YSK Başkanlığı’nın yaptığı suç duyurusundan hareketle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, İmamoğlu hakkında dava açtı. 20 Nisan'da yapılan duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık İmamoğlu hakkında "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçlamasıyla 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi. Savcı, İmamoğlu hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "siyasi yasak" içeren 53. maddesinin de uygulanmasını talep etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluFotoğraf: Ahmet Bolat/Anadolu/dpa/picture alliance

İmamoğlu: Ahmak diye Soylu'ya dedim

İmamoğlu duruşmadan sonra İstanbul Bağcılar'da muhtarlarla yaptığı sahurda konuyla ilgili tekrar bir açıklama yapmıştı. Soylu'nun kendisini eleştirdiği konuşmada kendisine "ahmak" dediğini  hatırlatan İmamoğlu "Ben de kendisine iade-i cevapla, karşılığını ona sundum. Dedim ki, siz seçimi iptal ettiniz, ahmak sizsiniz anlamında. Bunu ben Bakan'a söyledim ama Yüksek Seçim Kurulu'na böyle bir şeyde bulunmadım. Bunun da ifadesini verdim" diye konuşmuştu.

DW / EC, SSB

 

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