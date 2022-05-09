  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: DHA
EkonomiTürkiye

İŞKUR: İşsiz sayısı yüzde 23 arttı

4 saat önce

İŞKUR'un açıkladığı Nisan ayı işsizlik verilerine göre Türkiye'de kayıtlı işsiz sayısı yüzde 23 artışla 3 milyon 583 bine çıktı.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87%C5%9Fkur-i%CC%87%C5%9Fsiz-say%C4%B1s%C4%B1-y%C3%BCzde-23-artt%C4%B1/a-61735194

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün (İŞKUR) Nisan ayı istatistik bülteni yayınlandı. Buna göre, yıllık bazda kayıtlı işsiz sayısı yüzde 23 artarak 3 milyon 583 bin 503 oldu. Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla 139 bin 443 kişi işe yerleştirildi.

Kadınlarda kayıtlı işsiz sayısı yüzde 25 artarken, erkeklerdeki artış yüzde 21,3 olarak gerçekleşti. Kayıtlı işsizlerin yüzde 51'i erkek, yüzde 49'u kadınlardan oluştu. Yaş gruplarına göre işsizlerin yüzde 34'ünü 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu.

Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleşenlerin yüzde 62'sini erkekler yüzde 37,4'ünü de kadınlar oluşturdu. Nisan ayında 87 bin 230 erkek ve 52 bin 213 kadın işe yerleşti. 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ise işe yerleşen kişi sayısı 464 bin 338 kişi oldu.

ANKA/ TY/BK

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

DİSK-AR: TÜİK işgücü verilerinin gerçeklerle bağlantısı kopmuştur

DİSK-AR: TÜİK işgücü verilerinin gerçeklerle bağlantısı kopmuştur

DİSK-AR, TÜİK'in bugün yayımladığı işgücü verilerinin "gerçeklikten uzak" ve "izaha muhtaç" olduğunu belirtti. Değerlendirme raporunda, açılmanın TÜİK verilerine yansıtılmadığı vurgulandı.
Ekonomi
10 Ağustos 2021
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Macron'dan "Avrupa siyasi topluluğu" önerisi

Politika
57 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

"Sığınmacılar meselesini kaynağında çözmeliyiz"

"Sığınmacılar meselesini kaynağında çözmeliyiz"

Göç
11 saat önce
Mülteci kampı - Reyhanlı

Suriye sınırının sıfır noktası: Reyhanlı

Suriye sınırının sıfır noktası: Reyhanlı

Göç
13 saat önce
Cezaevinin duvarlarının üzerindeki tel örgüler

Tahliyesine karar verilen sanık 4 ay cezaevinde unutuldu

Tahliyesine karar verilen sanık 4 ay cezaevinde unutuldu

Hukuk ve Adalet
6 saat önce

Ukrayna savaşının gölgesinde Zafer Günü törenleri

Ukrayna savaşının gölgesinde Zafer Günü törenleri

Tarih
8 Mayıs 2022
Humus'tan gelen ve tatlıcılık yapan Ebu Yusuf

Hatay'daki Suriyeliler: Geri dönmek istiyorlar mı?

Hatay'daki Suriyeliler: Geri dönmek istiyorlar mı?

Toplum
8 Mayıs 2022
Foto: Arşiv

Doktorlar yeniden greve gidiyor

Doktorlar yeniden greve gidiyor

Sağlık
7 Mayıs 2022
Ana sayfaya dön