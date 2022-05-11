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Ümit Özdağ
Ümit ÖzdağFotoğraf: ADEM ALTAN/AFP
PolitikaTürkiye

Ümit Özdağ'a suç duyurusu

7 saat önce

Sığınmacı karşıtı söylemleriyle öne çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87%C3%A7i%C5%9Fleri-bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1ndan-%C3%BCmit-%C3%B6zda%C4%9Fa-su%C3%A7-duyurusu/a-61763053

İçişleri Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, "sığınmacılara yönelik açıklamaları nedeniyle" suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Başkanlığı'nın suç duyurusu dilekçeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na geldi. Özdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla birlikte yazılı ve görsel medyaya yansıyan beyanlarına da yer verilen dilekçelerde, sığınmacılar üzerinden toplumsal barış ve huzurun hedef alındığı belirtildi.

Bakanlığın gönderdiği dilekçelerde, Ümit Özdağ'ın açıklamalarının basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı vurgulanarak, "Söz konusu açıklamalar, halkı yabancılara karşı kin ve tahrike yönlendirdiği, demokratik toplum gerekleriyle bağdaşmayan, kamu barışını, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek mahiyette olduğu açıktır" denildi.

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Ayrıca dilekçede, Ümit Özdağ hakkında savcılık tarafından resen tespit edilecek suçlardan dava açılması talep edildi.

Ümit Özdağ, İçişleri Bakanlığının hakkında suç duyurusunda bulunmasını Twitter hesabında yaptığı açıklama ile değerlendirdi.

Özdağ, "Türk vatanını ve Türk Milleti'nin hakkını savunmakla suçlayabilir ve dahi mahkum edebilirsiniz. Buna rağmen örtülü istilaya direneceğiz. Ama siz bağımsız yargı önünde vatana ihanetten yargılanacaksınız! Türk Milleti'nin vicdanında ise çoktan mahkum oldunuz" ifadelerini kullandı

DHA/TY,BK

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