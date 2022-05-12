İçişleri Bakanlığı'nda görevli 6 bürokrat vali yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 ilin valisi değiştirildi. Aynı zamanda kayyum olarak görev yapan Diyarbakır ve Van valileri merkeze çekildi. Kararnamede, İçişleri Bakanlığı'nda görev yapan ve Bakan Süleyman Soylu'ya yakın 6 bürokrat vali olarak atandı. Böylece 6 yıldır İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Süleyman Soylu'nun mülkiye içerisindeki kadrolaşması daha da arttı. Kararnameye göre, Ankara ve İstanbul valileri yerinde kaldı.

DW Türkçe, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarını mercek altına aldı.

Diyarbakır ve Van'daki kayyum valiler gitti

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle 9 kentin valisi merkeze çekildi. HDP'li belediye başkanlarının yerine kayyum olarak atanan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, görevden alınarak "mülkiye başmüfettişi" kadrosuna atandı.

Doğrudan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yakın bir isim olduğu konuşulan Karaloğlu'nun Bakan Süleyman Soylu ile arasının uzun süredir açık olduğu iddia ediliyordu. Karaloğlu, dün "En Temiz Diyarbakır" kampanyasının tanıtım toplantısında katılacaktı. Ancak sürpriz şekilde sağlık gerekçesiyle Karaloğlu, toplantıya katılmadı. Karaloğlu'nun toplantıya katılmamasının nedeninin görevden alındığı haberini öğrenmesi olduğu belirtildi.

Diyarbakır Valiliğine 'şahin' atama

Karaloğlu'nun yerine ise Mersin Valisi Ali İhsan Su atandı. Vali Su, hendek-barikat olayları sırasında Şırnak'ta görev yapıyordu. "Şahin" bir isim olan Su, bu dönemde İçişleri Bakanlığı'na 2015'te yazı yazarak hendek olaylarını bastırmak amacıyla 42 Kobra, 10 silahlı Ejder, 170 Shortlan, 50 Toma, 20 silahlı/zırhlı kepçe, 1 helikopter, 3 İHA, 60 zırhlı Ford Ranger araç ve 2 bin polis istemişti. Bu operasyonlar sırasında Şırnak'ın merkezi ile Silopi, Cizre ve İdil ilçeleri büyük zarar görmüştü.

Van ve Diyarbakır valilerinin görevden alınmasında yine kayyum olarak yönettiği belediyelerdeki ihalelerle ilgili usulsüzlük iddialarının da etkili olduğu öne sürülüyor.

Yeni Van Valisi ise Tokat Valisi Ozan Balcı oldu.

Şanlıurfa Valisi de değişti

Bu arada Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de merkeze çekildi. Erin, Şenyaşar ailesinden üç kişinin katledildiği olaylar sırasında kentte görev yapıyordu. Hastane baskını olayı sırasında da Suruç Devlet Hastanesi'nin bahçesindeydi. Ancak görevden alınmanın bu olayla bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Hüseyin Kocabıyık'ın eşi de merkeze

Gezi davasında verilen mahkumiyet kararlarını eleştiren eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın eşi olan ve bu nedenle geçici olarak merkeze çekilen Uşak Valisi Funda Kocabıyık da resmen merkeze alındı.

Uşak Valisi olan Funda Kocabıyık merkeze alındı Fotoğraf: Anka

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında yürütülen birçok idari soruşturmayı yöneten Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün de Uşak valisi oldu.

Şubat ayında yoğun kar yağışı sırasında günlerce elektriklerin kesildiği Isparta'nın Valisi Ömer Seymenoğlu da merkeze alınan valiler arasında yer aldı.

Nesin Vakfı'nı denetleyen müdür, vali oldu

Bolu Valisi yapılan Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç da dikkat çeken bir isim. Nesin Vakfı hesaplarına bloke konulmasına giden süreç, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerle başlatılmıştı. Yapılan denetimlerde Nesin Vakfı'nın izinsiz yardım topladığı ve hakkında işlem yapılması istenmişti.

İlk türbanlı vali

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı da Afyonkarahisar Valiliği'ne atandı. İlk türbanlı vali olarak tarihe geçen Doç. Dr. Yiğitbaşı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Kübra Güran Yiğitbaşı, aynı zamanda TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Mülkiyede Soylu kadrolaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnamede, Süleyman Soylu etkisi dikkat çekti. Yeni vali olarak atanan 6 kişi, doğrudan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bakanlıktaki kadrolarından tercih edildi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın Valiliği'ne, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu Valiliği'ne, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne Valiliği'ne, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak Valiliği'ne, Mülkiye Müfettişi Tuncay Akkoyun Karaman Valiliği'ne, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekinci Kırklareli Valiliği'ne atandı.

Daha önce de Soylu'nun bürokratları atanmıştı

2016 yılından bu yana İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan, zaman zaman görevden alınacağı tartışmaları yapılan Süleyman Soylu, bu 6 yıllık görev süresinde özellikle kendisine yakın vali ve emniyet müdürü sayısını artırmayı başardı. 2020 yılındaki valiler kararnamesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çalışma ekibi içinde yer alan 9 bürokrat vali yapılmıştı. O tarihte Afyonkarahisar Valiliği'ne getirilen Gökmen Çiçek, son kararnameyle Kayseri Valiliği'ne atandı. 2017'deki kararnamede 7, 2018 yılındaki kararnamede 9 İçişleri Bakanlığı bürokratı, valiliğe kaydırılmıştı.