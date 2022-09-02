İçişleri Bakanlığı: Semra Güzel yakalandı

İçişleri Bakanlığı, dokunulmazlığı kaldırılan HDP milletvekili Semra Güzel'in yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkikatı ile yapılan ortak çalışmada; Ankara Sulh Ceza Hakimliğince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlarından aranma kaydı bulunan *HDP 27.Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, *Mehtap Şahan adına düzenlenmiş *sahte nüfus cüzdanı ile 59 D… 606 plakalı araç ile Edirne istikametine giderken yakalandı” denildi.

Güzel ile birlikte iki kişinin daha gözltına alındığı kaydedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da attığı tweette, Güzel'in yakalandığını duyurarak, "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var: "HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" diye yazdı.

Güzel hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı

Adıyaman'da 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda öldürülen PKK militanı Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel ile çekilmiş fotoğrafları Ocak ayında kamuoyuna yansımıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da geçen Ocak ayında dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasından iki ayrı dosya kapsamında yakalama kararı çıkarttı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadığını ve resmi kanallar açısından yurt dışına çıkışının gözükmediğini söylemişti.

Haziran ayında Güzel'in vekilliğinin devamsızlık gerekçesiyle düşürülmesi için yasal süreç başlatılmıştı.

DW/SÖ,HT