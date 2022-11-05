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Bayramda ailelerini ziyarete giden Suriyeliler.Fotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

"Türkiye'de kayıtlı Suriyelilerin sayısı 3 milyon 611 bin"

2 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, 530 binden fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü, Türkiye’de bugün itibarıyla kayıtlı Suriyeli sayısının 3 milyon 611 bin 143 olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlığın Eylül ayı faaliyetlerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’ye düzensiz göçeilişkin açıklamalarda bulundu. "Göçten etkilenmek konusunda bütün dünya ile aynıyız" diyen Bakan Yardımcısı, özellikle kaçak göçün önüne geçmek için "yoğun mesai harcadıklarını" söyledi. Çataklı, "Bu kapsamda; 2022 yılı ekim ayında, 4 bin 777’si denizlerde olmak üzere toplam 24 bin 998 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır. 2016'dan günümüze kadar 2 milyon 705 bin 946 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir" diye konuştu. Çataklı ülkesine dönen Suriyelisayısının 531 bin 326 olarak açıklarken, "Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 611 bin 143 kişidir" dedi.

"Uyuşturucu operasyon sayısı tutuklu sayısını artırıyor"

Bakanlık Sözcüsü, son dönemde Türkiye’de artan uyuşturucu ticaretine ve kullanımına ilişkin kendilerine yöneltilen eleştirilere de değindi. Sözcü, "Hem ülkemiz tarihinde hem de dünya tarihinde öyle sanıyorum ki ilk kez uyuşturucu yakalamalarının topluma bir başarısızlık göstergesi olarak sunulduğuna şahit oluyoruz. Gerçekten çok garip bir durum. Karada ve denizde uyuşturucu yakaladıkça taltif edileceğimizi düşünürken, maalesef bazı siyasi açıklama ve videolarla, suçlandığımızı hayretle izliyoruz" diye konuştu. 

Çataklı, Türkiye’nin son 6 yılda düzenlenen uyuşturucu operasyon sayısının, tutuklu ve gözaltı sayılarını artırdığını savundu.

DW/SÖ,EC

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